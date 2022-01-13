الخميس 13 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

6 خطوات لتسجيل الحصول على لقاح فيروس كورونا

لقاح فيروس كورونا
لقاح فيروس كورونا

يتسائل الكثير من المتغيبين عن الحصول على لقاح كورونا عن الخطوات الكاملة للتسجيل للحصول على اللقاح من خلال موقع وزارة الصحة المصرية.

وتستعرض "الدستور" كيفية التسجيل للحصول على لقاح كورونا ومتابعة حالات الطلب من خلال موقع وزارة الصحة.

1- قم بالدخول على موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة المصرية.
https://www.egcovac.mohp.gov.eg/#/home

2- قم باختيار "التسجيل لطلب اللقاح" في حالة إذا كنت تقوم بالدخول على الموقع لأول مرة.

3- سيتم التحديد أو الاختيار للفئة التي تنضم لها للعاملين بالقطاع الطبي، أصحاب المرض المزمن من كل الفئات العمرية أو الفئة الأخرى، أو التطعيم بهدف السفر.

4- سيتطلب منك الاستيفاء للبيانات الشخصية، كالاسم بالكامل كما هو مكتوب بالبطاقة الشخصية، وأيضًا الجنسية، والرقم القومي كاملًا، وتاريخ الميلاد المكتوب في شهادة الميلاد، والنوع، والمحافظة التي تريد الحصول على تلقي اللقاح بها، وبيان ما إذا كنت تعاني من الأمراض المزمنة أم لا، والوظيفة.. ألخ.

5- بعد الاختيار للمركز أو القسم للحصول على لقاح الفيروس به، ستظهر النسبة لقائمة الانتظار، ويمكنك بعدها الاستكمال للبيانات أو تعديل المكان.

6- قم بإدخال رقم الهاتف، وسترسل رمز التحقق للهاتف المحمول، أدخله لكي تتمكن من المتابعة للتسجيل ومواصلة عملية التسجيل  لتلقى القاح.

كورونا تسجيل تسجيل لقاح تسجيل لقاح كورونا الصحة موقع موقع وزارة الصحة

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وائل لطفي

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