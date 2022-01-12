الجزائر: القبض على 26 عنصر دعم للجماعات الإرهابية فى عمليات عسكرية

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية القبض على ٢٦ عنصر دعم للجماعات الإرهابية، وكشف وتدمير ١٣ مخبأ لها، فضلا عن ضبط ٩٦ مهاجرا غير شرعي في عمليات عسكرية على مستوى الأراضي الجزائرية خلال ١٠ أيام.

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم الأربعاء، أن وحدات الجيش الجزائري تمكنت من ضبط ٢٦ عنصر دعم للجماعات الإرهابية، وكشف وتدمير مخبأ للجماعات الإرهابية، و٣ قنابل تقليدية الصنع خلال عمليات بحث وتمشيط بكل من ولايتي عين الدفلى (غربي الجزائر العاصمة) والبويرة (شمالي البلاد)، وذلك في عمليات عسكرية منفصلة عبر كامل الأراضي الجزائرية، في إطار الجهود المتواصلة المبذولة لمكافحة الإرهاب.

وبحسب البيان، نجحت وحدات الجيش الجزائري في ضبط ٥٩ تاجر مخدرات، وإحباط محاولات إدخال كميات من المواد المخدرة إلى البلاد، تُقدر ب٢ طن و٣٣٠ كيلوجراما، ونحو ١٠٠ ألف قرص مخدر.

