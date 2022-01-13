الخميس 13 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

هل يتراجع الأمير هاري عن قرار فضح العائلة المالكة في بريطانيا؟

تشارلز مع نجله الاصغر
تشارلز مع نجله الاصغر هاري

قالت صحيفة "إكسبرس" البريطانية، إن الأمير تشارلز اشاد مؤخرا بعمل نجله الأصغر الأمير هاري في مكافحة تغير المناخ.
وكتب تشارلز:"بصفتي أب، أنا فخور بأن أبنائي أدركوا هذا التهديد  في الآونة الأخيرة، أطلق ابني الأكبر، ويليام ، جائزة إيرثشوت المرموقة لتحفيز التغيير والمساعدة في إصلاح كوكبنا خلال السنوات العشر القادمة، وقد سلط ابني الأصغر، هاري، الضوء بحماس على تأثير تغير المناخ، لا سيما فيما يتعلق بأفريقيا، وألزم مؤسسته الخيرية بأن تصل الى صافي صفر انبعاثات ".
وفي هذا الصدد، قال المعلق الملكي ريتشارد فيتزويليامز، إن المقالة يمكن أن تقطع شوطًا طويلاً في إصلاح الضرر الذي لحق بعلاقة تشارلز وهاري. 
وتابع:"أعتقد أن هذا التكريم مهم جدًا لأن هذا شيء واحد يشترك فيه تشارلز وويليام وهاري وهو الحاجة لمكافحة تغير المناخ".
ولفتت الصحيفة، إلى أن إشادة تشارلز بهاري متوترة للغاية منذ رحيل الأخير عن المملكة المتحدة والانتقال للعيش في الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال فيتزويليامز:"حقيقة أن تشارلز قد فعل ذلك في مجلة نيوزويك ، التي لها تداول واسع في أمريكا، أعتقد أنه من الواضح أنه شكل من أشكال غصن الزيتون على أمل أن يكون هناك شكل من أشكال المصالحة.

وأضاف: أنه "لن يتفاجأ إذا قام الأمير هاري بتأجيل مذكراته القادمة نتيجة لذلك ، قائلاً: "أعتقد أنه إذا قدمت غصن زيتون، فمن المعقول فقط توقع شيء في المقابل".

وتابع: "خلاف ذلك، كل ما يقال لميجان وهاري عندما يأتون للاحتفال باليوبيل البلاتيني - وأنا متأكد من أنهم سيفعلون - يمكن أن يجد طريقه إلى الكتاب .. يجب أن تعرف العائلة المالكة أن الضغط يمارس عنهم عندما يتعلق الأمر بهذه السيرة الذاتية، هذه طريقة للتعامل معها، واجبار هاري على عدم نشر اسرار العائلة وتشويه صورتها باي قصص كاذبة للانتقام".
ومن المتوقع صدور مذكرات الأمير هاري هذا العام.
وذكرت الصحيفة، أنه على الرغم من أن الأمير تشارلز أشاد بعمل هاري في مقاله، إلا أن خطاب الملكة في عيد الميلاد لم يذكر عائلة ساسكس، وبدلاً من ذلك غنى بمديح ويليام وكيت.

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