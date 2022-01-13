الخميس 13 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

الثقافة

أمين «الأعلى للثقافة» يجتمع مع اللجان لمناقشة سياسات الدورة الجديدة

الدكتور هشام عزمى
الدكتور هشام عزمى

اجتمع الدكتور هشام عزمي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة مع مقررى وأعضاء لجان المجلس الاعلى للثقافة، الأربعاء، لمناقشة السياسات الثقافية فى الدورة الجديدة، والتي تستمر لمدة عامين.

اعتمدت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، في 31 من ديسمبر 2021، التشكيل الجديد للجان المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور هشام عزمي، لدورة جديدة مدتها عامان، ويتشكل المجلس من 24 لجنة، ويرأس المجلس الأعلى للثقافة وزير الثقافة ويتولى إدارته وتوجيه سياسته والإشراف على تنفيذها الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة.

أصدرت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، اليوم، قرارًا بتجديد الثقة في الدكتور هشام عزمي، بمنصب الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، الذي تولاه في بداية أبريل 2019.

يشار إلى أن الدكتور هشام عزمى حصل على درجة الدكتوراه قسم المكتبات من كلية الآداب جامعة القاهرة عام 1993، مع مرتبة الشرف الأولى، تحت إشراف بالمشاركة مع جامعة وسكنسن ميلووكى الولايات المتحدة.

كما حصل على ماجستير مكتبات ومعلومات جامعة لافبرا للتكنولوجيا، قسم المكتبات ودراسات المعلومات ببريطانيا عام 1985، وهو رئيس لدار الكتب والوثائق القومية منذ أبريل 2018م.

وتولى عزمي، عدة مناصب إدارية داخل مصر وخارجها، منها:عميد كلية الاعلام والاتصال بالجامعة الأمريكية في الإمارات، أستاذ المكتبات والمعلومات بجامعة القاهرة، كلية الآداب، قسم المكتبات والوثائق والمعلومات، 2009، معار حاليًا كأستاذ مكتبات ومعلومات بجامعة قطر، كلية الآداب والعلوم، قسم الإعلام وعلم المعلومات، أستاذ مساعد مكتبات ومعلومات بكلية الآداب جامعة القاهرة، قسم المكتبات والوثائق والمعلومات، 2009، مدرس مكتبات ومعلومات بجامعة قطر كلية الإنسانيات قسم علم المعلومات والمكتبات في الفترة من 1996: 2000، مدرس مكتبات ومعلومات بجامعة القاهرة، كلية الآداب، قسم المكتبات والوثائق والمعلومات من 1993: 1996، مدرس مساعد مكتبات ومعلومات جامعة القاهرة، كلية الآداب، قسم المكتبات والوثائق من 1986: 1993، معيد مكتبات ومعلومات بقسم المكتبات والوثائق والمعلومات بكلية الآداب جامعة القاهرة في الفترة من 1982: 1985. 

 

 

 

الدكتور هشام عزمى أمين عام المجلس الأعلى للثقافة لجان المجلس الأعلى للثقافة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة المكتبات الأكاديمية كلية الآداب جامعة القاهرة

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وائل لطفي

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