السيسى: نمتلك البنية التحتية وقادرون على تصنيع لقاح كورونا

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر تمتلك البنية التحتية القادرة على تصنيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.

فيما أشار الرئيس السيسي إلى أن الدولة المصرية أطلقت منذ 4 سنوات مبادرة 100 مليون صحة، ونجحت في الاستفادة من خبرات منظمة الصحة العالمية لعمل مسحة لأكثر من 70 مليون مصري لمواجهة فيروس سي والتحول إلى دولة خالية من الإصابة بفيروس سي، وهي نقطة نجاح أخرى مضيئة.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مع «شركاء التنمية» وهى منظمات المجتمع الدولى والمنظمات الدولية والقطاع الخاص، وذلك على هامش فعاليات اليوم الثالث لمنتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة بشرم الشيخ برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.