الخميس 13 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«الرذيلة» تُسقط فتاتين في قبضة أمن القاهرة

متهمه
متهمه

تمكن ضباط  مباحث الأداب بالقاهرة، اليوم الخميس، من القبض على فتاتين لقيامهما بنشر إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي مصحوبة بصور غير لائقة لهما لدعوة الراغبين، في ممارسة الرذيلة على التواصل معهم.

وبجمع المعلومات اللازمة تم الكشف عن كلا من الفتاتين، وتبين أن الحسابات الشخصية خاصة بهما وفي كمين أمني، جرى القبض على "ف.ح"، ٢٢ سنة، طالبة، مقيمة فيصل الهرم، بحوزتها هاتف محمول،  و“ن. ص”، ٢٣ سنة بدون عمل، مقيمة الطوابق فيصل، بحوزتها هاتف محمول ومبلغ مالي قدره ٤٠٠ جنيه، في منطقة مصر القديمة.

وبمناقشتهم الفتاتين، اعترفتا بقيامهما بالإعلان عن نفسهما على تطبيق للتواصل مع الوافدين العرب لإشباع رغباتهم الجنسيه بمقابل مادي.

 وتحرير محضر بالواقعة، والإحالة للنيابة التي باشرت التحقيق.

 

 

سقوط ممارسة الرزيله موقع say

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وائل لطفي

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