الرئيس السيسى: «قلت للسفيرة الأمريكية فى 2011 إن الشعب لا يقاد بالقوة»

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه لا أحد يستطيع أن يفرض على الشعب المصرى قبضة أمنية.

وكشف الرئيس عن أنه في لقاء سابق مع السفيرة الأمريكية عام 2011 قال لها: "اللى هيحكم مصر الإخوان، وبعدين هيمشوا لأن الشعب المصرى شعب لا يقاد بالقوة، ولا يمكن أن يدخل الجامع أو الكنيسة بالعافية وهذا ما حدث".



وأكد الرئيس السيسي أن المنظمات الدولية حين تدعم مصر فإنها تقدم دعما لدولة يعيش فيها 100 مليون إنسان، وهذه هي أعلى درجات حقوق الإنسان، مضيفًا: "نحن نتعامل بمنتهى الشفافية، ولا نقبل أبدا بأى سلوك غير منضبط طبقا للمعايير المعمول بيها أو أشد".

جاء ذلك في لقاء عقد اليوم مع شركاء التنمية على هامش منتدى شباب العالم.