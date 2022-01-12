الخميس 13 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

السيسى: علاقتنا مع صندوق النقد الدولى قائمة على التفاهم والنقاش

السيسي
السيسي

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن العلاقة بين الدولة المصرية وصندوق النقد الدولي قائمة على التفاهم والنقاش الموضوعي قائلًا: "تحدثنا مع صندوق النقد الدولي حول برنامج الإصلاح الاقتصادي وآليات تنفيذه".

 جاء ذلك على هامش فعاليات اليوم الثالث لمنتدى شباب العالم في نسخته الرابعة المقامة بمدينة شرم الشيخ برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وشدد الرئيس السيسي، على استمرار مصر في طريق التنمية والإصلاح الاقتصادي، مؤكدًا أن الشعب المصري تحمل قسوة الإصلاح الاقتصادي مع الحكومة.

ويعقد منتدى شباب العالم خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022 تحت شعار "العودة معًا"، بمشاركة شباب من 196 دولة بالعالم.

منتدى شباب العالم، حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء تحت رعاية الرئيس السيسي، وانطلق عبر ثلاث نسخ بالأعوام الماضية 2017 و2018 و2019، حيث تمت استضافة أكثر من 15 ألف شاب وشابة من 160 دولة على مدار هذه الدورات الثلاث.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.

وأعلنت إدارة المنتدى عن أجندة النسخة الرابعة التي تضم عددًا من القضايا والموضوعات الحيوية التي تعكس ملامح الواقع الجديد بعد جائحة كورونا (كوفيد-19) التي أثرت على حياة الملايين ببلدان العالم أجمع، كما تنطلق جميع الموضوعات من المحاور الثلاثة الأساسية للمنتدى، وهي "السلام والإبداع والتنمية".

رئيس التحرير

وائل لطفي

منتدى شباب العالم.. منصة الرسائل المصرية

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