الرئيس السيسى: مصر مستعدة لتكون مركزا لإمداد أوروبا بالطاقة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي في اللقاء الذى عقده اليوم الأربعاء، مع شركاء التنمية على هامش منتدى شباب العالم، إن مصر لديها القدرة على أن تكون مركزا لإمداد أوروبا بالطاقة وتعمل على ذلك، وذكر الرئيس مجموعة من المشاريع منها الربط الكهربائي بين مصر وقبرص، كما لفت إلى أن مصر لديها البنية الأساسية التي تمكنها من أداء ذلك، واستطاعت أن تضع لبنة مهمة في هذا الأمر من خلال منتدى شرق المتوسط.

وفيما يخص الطاقة المتجددة، فإن مصر لديها استعداد لعمل مزارع لإنتاج الطاقة المتجددة سواء الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح أو حتى طاقة الهيدروجين، كما لفت إلى أن مصر مستعدة لذلك بالإرادة السياسية والتشريعات.