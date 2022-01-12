الخميس 13 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«إنذار خاطئ».. هبوط اضطرارى لطائرة سودانية بمطار الأقصر

صورة للطائرة السودانية
صورة للطائرة السودانية

شهد مطار الأقصر الدولي، هبوطًا اضطراريًا لطائرة ركاب سودانية، على متنها 125 راكبًا، كانت في طريقها إلى مطار إسطنبول، بسبب إنذار خاطئ بوجود حريق داخل مخزن الحقائب بالطائرة، تعاملت معه سلطات المطار بحرفية وجدية عالية.

وبحسب مصادر مطلعة، كشفت تفاصيل الواقعة، عن أنه في تمام السادسة والنصف مساءً، تلقى برج المراقبة الجوية بمطار الأقصر الدولي، إشارة من قائد طائرة ركاب سودانية، يطلب الهبوط اضطراريًا في المطار، بسبب إنذار بوجود حريق على الطائرة داخل مخزن الحقائب.

على الفور، جهزت سلطات مطار الأقصر الدولي، المنطقة المعزولة داخل المهبط، وتم تجهيز ساحة طوارئ من رجال الحماية المدنية وسيارات الإسعاف، وفور هبوطها تم إخلاء الركاب بسلام وحمولة الطائرة بالكامل، وبدأت عملية فحصها من قبل مهندسي المطار.

وأكدت مصادر، أن الطائرة لم يحدث فيها اشتعال حريق، ويبدو أن هناك عطلًا أو مشكلة في جهاز الإنذار بمخزن الحقائب، حسبما تبين من الفحص الأولي الذي أجراه مهندسو مصر للطيران على الطائرة بمطار الأقصر الدولي.

ومن المنتظر أن تنتهي عمليات فحص الطائرة، وتقلع بعد قليل، في طريقها لتستكمل رحلتها بسلام إلى مطار الخرطوم، على متنها 125 راكبًا و8 أفراد من طاقم الطائرة.

الأقصر مطار الأقصر الدولي هبوط اضطراري مطار اسطنبول لطائرة ركاب سودانية طائرة ركاب سوادنية مصر للطيران برج المراقبة

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