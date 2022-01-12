السيسى: «100 مليون صحة» نقطة مضيئة فى التعامل مع المنظمات الدولية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ الدولة استفادت كثيرًا من خبرات منظمة الصحة العالمية في إطلاق مبادرة "100 مليون صحة"، منذ 4 سنوات.

وأضاف خلال جلسة شركاء التنمية التي عُقدت على هامش منتدى شباب العالم المقام حاليًّا في مدينة شرم الشيخ، أنّ العمليات الفنية تضمنت إجراء مسح لأكثر من 70 مليون مواطن، مشيرًا إلى أن دعم المنظمة تمثّل في إجراء عملية المسح لتتحول مصر من أكثر الدول تسجيلًا لمرض فيروس سي إلى الدولة الأقل طبقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية.

وأشار إلى أن برنامج 100 مليون صحة يمثل نقطة مضيئة في التعامل مع المنظمات الدولية، وقاد إلى علاج أكثر من مليوني مصاب بفيروس سي، وإجراء مسح طبي للخريطة الطبية بشكل متكامل للمرة الأولى في مصر للأمراض غير السارية.