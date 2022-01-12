الأربعاء 12 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ارتفاع عدد الإصابات بكورونا فى لبنان إلى 794744

كورونا في لبنان
كورونا في لبنان

ارتفع عدد الإصابات بفيروس «كورونا»  في لبنان، اليوم الأربعاء، إلى 794744 بعد تسجيل 7246 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.


وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي حول مستجدات "كورونا"، أنه تم تسجيل 14 حالة وفاة خلال نفس الفترة ما يرفع عدد الوفيات إلى 9325 منذ 21  فبراير من العام الماضي.


وكان مجلس الوزراء قد أعلن في 15 مارس من العام 2020، التعبئة العامة لمواجهة انتشار فايروس كورونا، ومددت التعبئة العامة حتى 2022/3/31.

 

وعلى صعيد آخر، أعلن وزير التربية والتعليم العالي اللبناني الدكتور عباس الحلبي، عن إغلاق المدارس والثانويات والمهنيات والمؤسسات التربوية الرسمية والخاصة كافة والجامعات يوم غدٍ الخميس، وذلك بالتزامن مع دعوات التظاهر وإغلاق الطرق غدًا فيما سمي بـ"يوم الغضب".


وأكد وزير التربية والتعليم اللبناني أن هذا القرار جاء بعدما تلقى اتصالات من المؤسسات الأمنية وضعته في أجواء التحضير لإقفال الطرق والتظاهر غدًا.


وكان الاتحاد العمالي العام بلبنان قد دعا للمشاركة في تظاهرات وفعاليات يوم الغضب في لبنان غدًا، بدءًا من الساعة الخامسة صباحًا وحتى الخامسة مساء بمختلف الأراضي اللبنانية بما في ذلك العاصمة بيروت.


وتأتي التظاهرات احتجاجًا على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وعدم تنفيذ الاتفاقات التي تمت بين الحكومة من جهة واتحاد عمال النقل البري، بالإضافة إلى عدم تنفيذ القرارات الخاصة بالمنح الاجتماعية المقررة للموظفين والمتعاقدين والعاملين بالدولة.

 

فيما قالت المنسق الخاص للأمم المتحدة بلبنان يوانا فرونتسكا، إنه لا بد من قرارات فورية تتعلق بالسياسات في لبنان.


ودعت فرونتسكا، في تصريح لها اليوم، إلى تفعيل المؤسسات للتخفيف من تأثير الأزمة وتوجيه البلاد نحو مسار الاستقرار الاقتصادي والتعافي.


وأكدت أن هناك أمثالاً أليمة حول كيفية إلقاء الأزمة الاقتصادية والمالية المتفاقمة في لبنان بثقلها على حياة الناس.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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