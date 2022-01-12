السيسى: نجاح الإصلاح الاقتصادى منح مصر فرصة حقيقية للوقوف أمام كورونا

أكد الرئيس السيسي عبدالفتاح السيسي أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى، منح مصر فرصة حقيقية للوقوف أمام جائحة كورونا والتصدي لتبعاتها.

وأشار الرئيس السيسي إلى أن صندوق النقد الدولى تفهم ظروف مصر ولم يفرض علينا أحد أي شىء قبل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف الرئيس السيسي أن مصر انتهت من تطبيق المرحلة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي بنجاح ونطبق الآن المرحلة الثانية.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع شركاء التنمية، وهي منظمات المجتمع الدولى والمنظمات الدولية والقطاع الخاص، وذلك على هامش فعاليات اليوم الثالث لمنتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة بشرم الشيخ برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.