اليونان تمدد قواعد كورونا الصارمة الجديدة أسبوعًا آخر

أعلنت الحكومة اليونانية، اليوم الأربعاء، عن تمديد القيود الصارمة الرامية لاحتواء فيروس كورونا، التي دخلت حيز التنفيذ مطلع الشهر الجاري، إذ ستظل القواعد سارية لمدة أسبوع آخر على الأقل بعد موعدها النهائي السابق في 16 يناير.

ويتعين استمرار إغلاق المطاعم والحانات في منتصف الليل، ولا يتم السماح باستضافة زبائن واقفين، بل لا بد من جلوسهم لتلقي طلباتهم، فيما يتم منع تشغيل الموسيقى.



ولا يتم شغل إلا 10% من سعة الاستاد في مباريات كرة القدم، ويجب على زوار دور رعاية المسنين والمستشفيات إبراز نتيجة سلبية لفحص تفاعل البوليمراز المتسلسل «بي سي آر».



وما زال عدد حالات العدوى الجديدة مرتفعًا، خاصة في ضوء انتشار سلالة أوميكرون، وظهرت نتيجة فحوص أكثر من 25 ألف طالب ومعلم إيجابية لكورونا في وقت سابق من الأسبوع الجاري بعد عودتهم من عطلات عيد الميلاد.



وتم تسجيل 24246 حالة إصابة جديدة بكورونا في البلاد خلال 24 ساعة، من أمس الثلاثاء إلى اليوم.

وكانت قررت الحكومة اليونانية إعادة فتح المدارس، كما كان مخططًا من قبل، مع زيادة الاختبارات الخاصة بفيروس كوفيد-19، جاء هذا الإعلان خلال إحاطة إعلامية لوزيرة التعليم اليونانية نيكي كيراموس، ووزير الصحة ثانوس بليفريس، ومجموعة من الخبراء بوزارة الصحة اليونانية، بحسب صحيفة «كاثمريني» اليونانية.

وقال الوزراء إنه سيتم إلزام طلاب المدارس بإجراء ثلاثة اختبارات ذاتية في الأسبوع الأول من العودة للمدرسة، وبعد ذلك سيقوم الطلاب «بغض النظر عن حالة التطعيم الخاصة بهم»، بإجراء اختبار مرتين في الأسبوع.

وفي حال ثبوت إيجابية اختبار أي طالب، سيتعين على معلميهم وزملائهم في الفصل الخضوع للاختبار لمدة خمسة أيام متتالية، وأكد بليفريس أن البروتوكولات عملت بشكل مثالي خلال الأشهر الأربعة الماضية، وبنفس النهج، سيتم فتح المدارس بطريقة آمنة مع زيادة الاختبارات.