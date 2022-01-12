الرئيس السيسى: مصر استفادت من خبرات «الصحة العالمية» بمبادرة 100 مليون صحة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر استفادت كثيرًا من منظمة الصحة العالمية في مبادرة 100 مليون صحة، حيث قدمت المنظمة دعمًا فنيًا لمصر حول كيفية إجراء مسح طبى حتى تتحول مصر من أكثر دول العالم إصابة بفيروس سى إلى دولة هى الأقل فى العالم، واصفًا ما حدث في المبادرة بأنه نقطة مضيئة جدًا في التعاون مع المنظمات الدولية.

جاء ذلك فى اللقاء الذى عقد اليوم الأربعاء، مع شركاء التنمية على هامش منتدى شباب العالم.

وتجدر الإشارة إلى أن منتدى شباب العالم هو حدث سنوى عالمى يقام بمدينة شرم الشيخ فى جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي.