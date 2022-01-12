الأربعاء 12 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أمريكا تنتقد الصين لإلغاء رحلات جوية بسبب إصابات كورونا

كورونا في أمريكا
كورونا في أمريكا

انتقدت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، قرار الصين بإلغاء عدد متزايد من الرحلات المغادرة من الولايات المتحدة بسبب ركاب ثبت لاحقا إصابتهم بكوفيد-19، محذرة من أنها ربما تتخذ إجراء ردا على ذلك.


وقال متحدث باسم وزارة النقل الأمريكية: "إجراءات الصين لا تتفق مع التزاماتها بموجب اتفاقية النقل الجوي بين الولايات المتحدة والصين، إننا نتعامل مع «الحكومة الصينية» في هذا الأمر ونحتفظ بالحق في اتخاذ الإجراءات المناسبة".


كانت الصين قد أمرت اليوم بإلغاء ست رحلات جوية أمريكية أخرى خلال الأسابيع المقبلة بعد ارتفاع عدد الركاب الذين ثبتت إصابتهم بكوفيد-19، لتصل إلى 70 رحلة منذ بداية العام.

اصابات كورونا في الصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأربعاء، تسجيل 221 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الثلاثاء ارتفاعا من 192 في اليوم السابق.
 

وذكر بيان من اللجنة أن 166 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، مقارنة مع 110 قبل يوم، وسُجل معظم الإصابات المحلية الجديدة في خنان وتيانجين وشنشي.
 

وسجلت الصين أيضا 32 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض انخفاضا من 50 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.
 

وذكرت اللجنة أن بر‭ ‬الصين الرئيسي سجل حتى يوم الثلاثاء 104189 إصابة مؤكدة. ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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