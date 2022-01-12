الأربعاء 12 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مقتل خبيرين يمنيين في نزع الألغام أثناء عملهما بمحافظة الحديدة

نزع الألغام
نزع الألغام

أعلن المرصد اليمني للألغام التابع للحكومة الشرعية، مساء اليوم الأربعاء، مقتل خبيرين في نزع الألغام، في محافظة الحديدة، غربي البلاد.  وقال المرصد في تغريدة له في حسابه على موقع "تويتر"، إن الخبيرين قتلا "أثناء عملهما في نزع حقل للألغام زرعه الحوثيون في منطقة محل الربيع، بمديرية حيس". 
في سياق متصل، ذكر  الجيش اليمني، أن وحدات من التشكيل البحري في المنطقة العسكرية الخامسة "عثرت على ألغام بحرية نشرها الحوثيون على البحر الأحمر". 
وقال المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة، في بيانه، إن وحدات الجيش اتلفت خمسة ألغام في عرض البحر وعثرت على ثلاثة آخرين، بعد يوم من نشر مليشيا الحوثي قرابة 15 لغما بحريا في المياه الإقليمية اليمنية".
وأضاف"لا يزال المسح لقوات التشكيل وفرقها الهندسية جاريا بحثا عن الألغام التي تهدد حياة الصيادين والملاحة الدولية".
وبلغ إجمالي الألغام البحرية التي اتلفتها قوات التشكيل في المنطقة العسكرية الخامسة خلال العام الماضي، وفقا للبيان،"أكثر من 52 لغما بحريا بينها 27 لغما في الشهرين الماضيين، فضلا عن اعتراض خمسة زوارق مفخخة و صد ثلاث محاولات للمليشيا على البحر الأحمر".
ولم يصدر الحوثيون أي تعليق حول هذه الاتهامات حتى الآن. 
ومنذ أكثر من سبع سنوات، يشهد اليمن صراعا مسلحاً بين قوات الجيش الحكومي مسنودة بقوات التحالف الذي تقوده السعودية من جهة، ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي الدعم من إيران من جهة ثانية، بعد أن سيطر الأخيرون على صنعاء ومعظم المحافظات اليمنية من بينها الحديدة، بقوة السلاح.

رئيس التحرير

وائل لطفي

منتدى شباب العالم.. منصة الرسائل المصرية

الأكثر قراءة

منخفض جوي قطبي يضرب البلاد.. و«الأرصاد» توجه عدة نصائح للمواطنين

الرئيس السيسى يتابع «حادث أشمون».. ويوجه بتنفيذ كوبرى خاص لأهالى المنطقة

الأمن يكشف ملابسات فيديو رقص مدرس مع الطلبة فى المنوفية

السيسى: نجاح الإصلاح الاقتصادى منح مصر فرصة حقيقية للوقوف أمام كورونا

«قرص مجهول».. خالد منتصر يكشف دليل وفاة وائل الابراشى بـ«خطأ طبى» (مستندات)

إصابة الفنان إدوارد بفيروس كورونا المستجد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الرؤية الملكية الهاشمية وأثرها فى الفلسفة الثقافية التى تعزز الدولة الأردنية

عبد الرحيم طايع

داوود عبد السيد، لا تعد!

مدحت بشاى

كتائب التعصب وأفئدتهم المعتمة

د. بهي الدين مرسي

هل تضمن درجة الدكتوراه محو الأمية؟

حسين دعسة

ما هى العلاقة التى كفلها ملك الأردن برؤيته الاقتصادية مع الشعب؟

د. القس صفوت البياضى

الإرهاب يهدد العالم بأكمله

جلال حمام

بزوغ فجر (الدولة الرئيسية)

منى رجب

لعنه الثراء الفاحش

صور

منتدي شباب العالم

عزاء شقيق محمود العربي

افتتاح منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة

محطة تل أبيب

المزيد

التوصل إلى اتفاق بين الحكومة الإسرائيلية وسكان النقب لوقف أعمال التجريف

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يحارب الوجود العربى الفلسطينى فى النقب

«فلسطين النيابية» تؤكد مواصلة عملها لعقد مؤتمر دولي لدعم «الأونروا»