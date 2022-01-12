مقتل خبيرين يمنيين في نزع الألغام أثناء عملهما بمحافظة الحديدة

أعلن المرصد اليمني للألغام التابع للحكومة الشرعية، مساء اليوم الأربعاء، مقتل خبيرين في نزع الألغام، في محافظة الحديدة، غربي البلاد. وقال المرصد في تغريدة له في حسابه على موقع "تويتر"، إن الخبيرين قتلا "أثناء عملهما في نزع حقل للألغام زرعه الحوثيون في منطقة محل الربيع، بمديرية حيس".

في سياق متصل، ذكر الجيش اليمني، أن وحدات من التشكيل البحري في المنطقة العسكرية الخامسة "عثرت على ألغام بحرية نشرها الحوثيون على البحر الأحمر".

وقال المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة، في بيانه، إن وحدات الجيش اتلفت خمسة ألغام في عرض البحر وعثرت على ثلاثة آخرين، بعد يوم من نشر مليشيا الحوثي قرابة 15 لغما بحريا في المياه الإقليمية اليمنية".

وأضاف"لا يزال المسح لقوات التشكيل وفرقها الهندسية جاريا بحثا عن الألغام التي تهدد حياة الصيادين والملاحة الدولية".

وبلغ إجمالي الألغام البحرية التي اتلفتها قوات التشكيل في المنطقة العسكرية الخامسة خلال العام الماضي، وفقا للبيان،"أكثر من 52 لغما بحريا بينها 27 لغما في الشهرين الماضيين، فضلا عن اعتراض خمسة زوارق مفخخة و صد ثلاث محاولات للمليشيا على البحر الأحمر".

ولم يصدر الحوثيون أي تعليق حول هذه الاتهامات حتى الآن.

ومنذ أكثر من سبع سنوات، يشهد اليمن صراعا مسلحاً بين قوات الجيش الحكومي مسنودة بقوات التحالف الذي تقوده السعودية من جهة، ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي الدعم من إيران من جهة ثانية، بعد أن سيطر الأخيرون على صنعاء ومعظم المحافظات اليمنية من بينها الحديدة، بقوة السلاح.