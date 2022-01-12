عن الإصلاحات الاقتصادية.. الرئيس السيسى: «مفيش حد بيفرض علينا حاجة»

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي في اللقاء الذى عقده اليوم مع شركاء التنمية على هامش منتدى شباب العالم إن الشعب المصرى تحمل قسوة الإصلاح الاقتصادي ولم يخرج مصري للتعبير عن أن هذا الإصلاح يؤلمه، وذكر الرئيس "أننا عندما كنا أمناء مع أنفسنا في تنفيذ الاتفاق مع صندوق النقد الدولي كانت النتائج إيجابية جدًا على الاقتصاد المصري".

وقال الرئيس: "خبرتنا تؤكد أننا إذا تعاونا واستفدنا من العلم والمعرفة والخبرة لدى المنظمات المختلفة سيعود علينا بالنفع"، كما أوضح أن جميع المسئولين الذين التقاهم في المؤسسات الدولية أبدوا استعدادهم لتقديم خبراتهم لمصر، وأشار إلى أن مصر لم تجد لدى صندوق النقد سوى تفهم لأحوال مصر وظروفها وخصوصية المسار المصرى"، مضيفًا: "مفيش حد بيفرض علينا حاجة".

تجدر الإشارة إلى أن منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقد انطلق المنتدى عبر ثلاث نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019.