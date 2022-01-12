الأربعاء 12 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

واشنطن توافق على إطلاق سراح خمسة سجناء فى غوانتانامو

إطلاق سراح خمسة سجناء
إطلاق سراح خمسة سجناء

وافقت الحكومة الأمريكية على إطلاق سراح خمسة سجناء آخرين من معتقل غوانتانامو، وفق وثائق نشرتها وزارة الدفاع على الإنترنت هذا الأسبوع، علمًا بأن ثلاثة من المسجونين الخمسة يمنيون وواحد صومالي وواحد كيني.


وأمضى هؤلاء الخمسة مجتمعين 85 عامًا في هذا السجن الذي افتتح قبل عقدين لاحتجاز من يطلق عليهم سجناء "الحرب على الإرهاب" عقب الهجمات التي شنها تنظيم القاعدة في 11 سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة.


وتقرر إطلاق سراح المحتجزين الخمسة الذين لم توجّه اتهامات إليهم على الإطلاق، بعد مراجعة قضاياهم في نوفمبر ديسمبر، من بين ما مجموعه 18 من 39 رجلًا ما زالوا محتجزين في السجن الواقع في القاعدة البحرية الأمريكية في كوبا.


ووجد مجلس المراجعة الدورية في البنتاغون أن جميع هؤلاء لم يمثّلوا، أو لم يعودوا يمثلون تهديدًا للولايات المتحدة.


لكن على غرار الآخرين الذين تمت الموافقة على إطلاق سراحهم، قد تتأخر عملية الإفراج عنهم، لأن واشنطن تسعى إلى ترتيبات مع دولهم أو دول أخرى لاستقبالهم.


في الوقت الراهن، لن تعيد الولايات المتحدة اليمنيين بسبب الحرب الدائرة في بلادهم، ولا الصوماليين الغارقة بلادهم أيضًا في نزاع.


وتعتبر الموافقة على إطلاق سراحهم دليلًا على جهود متسارعة من جانب إدارة الرئيس جو بايدن لحل أوضاع 39 سجينًا في غوانتانامو، بعدما جمّد سلفه دونالد ترامب الإجراءات.


وصادف الثلاثاء الذكرى العشرين لافتتاح سجن غوانتانامو، ووجهت جماعات حقوقية دولية دعوات لإغلاقه متّهمة الولايات المتحدة بالاحتجاز التعسفي لمئات الأشخاص وتعذيب العشرات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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