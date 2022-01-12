وزير الرياضة يكشف الراتب الحقيقى لكيروش

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إنه يتمنى أن يختلف الأداء والنتائج في المباريات القادمة للمنتخب، مطالبًا الإعلام بدعم المنتخب، مردفًا: "الإعلام عليه دور في دعم المنتخب في معركتهم من أجل الفوز ببطولة الأمم الإفريقية.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الكرة لها طبيعة خاصة وأوفر حظًا في الرواتب والدخل والمكافآت ليست مثل الألعاب الفردية، لكن مش أكبر من أي حاجة، ومش أكبر من المنظومة المصرية".

وردًا على ما يشاع من أن المدير الفني للمنتخب كارلوس كيروش يتقاضى 130 ألف يورو، قال وزير الرياضة إن كيروش يتقاضى 90 ألف يورو، وهو "متوسط معقول".