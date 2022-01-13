هل يحوز الوضوء والطهارة بـ«الثلج»؟

تداول سؤال من مسلم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يقول: سافرت إلى البلاد القطبية وتعذر على وجود ماء سائل، فهل من الممكن أن اتطهر من الجنابة بمسح جسدى بالثلج ومسح أعضاء الوضوء بالثلج أيضا في حالة عدم وجود الجنابة؟

وقد أجاب على هذه الفتوى العالم الجليل الشيخ عطية صقر، من كبار علماء الأزهر الشريف، في مقطع فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قائًلا: "جاء في البخاري ومسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم، في دعاء الاستفتاح في الصلاة: "اللهم اغسلنى من خطاياي بالماء والثلج والبرد".

ومعروف أن الغسل بالماء يكون بإسالته أو نضحه ورشه، فهل الثلج البارد المتجمد يسيل وينضح؟ إنه بملامسته للجسم الدافئ سيسيل منه الماء وإن كان لصورة بسيطة، ولا مانع من الاكتفاء بذلك للضرورة، فيجوز الوضوء والطهارة من الجنابة، أو الاغتسال منها بالثلج ولا حرج في ذلك.

طريقة التواصل مع دار الإفتاء

حددت الإفتاء طرق التواصل لطلب الفتاوى، ومن داخل مصر يمكن الاتصال من التليفون الأرضي أو المحمول بالرقم المختصر «107»، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة، كما يمكن الاتصال عن طريق التليفون التالي 0020225970400 من خارج مصر، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة فاكس: 25926143، مع ترك رقم الهاتف في نهاية الرسالة.

كما تبث عبر صفحتها على موقع «فيسبوك» يوميًا من الأحد حتى الأربعاء، من خلال نخبة من أكفأ علماء الدار المتخصصين في الدراسات الشرعية، للرد على كل الأسئلة والاستفسارات الخاصة بالمسلمين في أنحاء العالم، كما تقوم بمناقشة بعض القضايا المجتمعية وتقدم معالجة لها، إضافة إلى الفتاوى المتخصصة التي تصدرها، سواء المتعلقة بالرياضة أو الأقليات المسلمة أو المسنين.