وفاة الفنان والكاتب الصحفي وحيد السنباطي

رحل عن عالمنا منذ قليل، الفنان والكاتب الصحفي وحيد السنباطي.

وأعلن نجل شقيق وحيد السنباطي، عبر حسابه بموقع “فيس بوك”، عن رحيل عمه قائلًا:"بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون توفى إلى رحمة الله تعالى عمي وحيد السنباطي".

وأضاف: "اللهم ارحمه واغفر له وعافه واعف عنه وأدخله جنتك بغير حساب ولا سابقة عذاب ولا عتاب وألهمنا وألهم أهله الصبر و السلوان ولا حول ولا قوة الا بالله.. وإنا لله وإنا اليه راجعون، ادعوا له بالرحمة و المغفرة".

ولم تعلن بعد أسرة الفنان الراحل وحيد السنباطي عن موعد صلاة الجنازة ومكان الدفن.

“وحيد السنباطي”، ممثل مصري ومن أشهر أعماله الفنية مسلسل وحلقت الطيور نحو الشرق في عام 2002، ومسلسل الدالي ج1 في عام 2007، ومسلسل سلطان الغرام في عام 2007، ومسلسل بره الدنيا في عام 2010، ومسلسل سلسال الدم ج5 في عام 2018.