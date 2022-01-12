الأربعاء 12 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الزراعة» تبحث مع وفد نيجيرى حماية المحاصيل من الآفات الضارة

وفد نيجيري في معهد
وفد نيجيري في معهد وقاية النبات

استقبل معهد بحوث وقاية النباتات، التابع لمركز البحوث الزراعية وفدًا علميًا من نيجيريا؛ للتعرف على أقسام ومعامل المعهد.

قال الدكتور أحمد عبدالمجيد، مدير معهد وقاية النبات بمركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة، إن الوفد النيجيري العلمي، المتواجد حاليًا في البلاد، في زيارة رسمية، تفقد الأقسام والمعامل التابعة المعمل، حيث تم استعراض الأدوار والمهام التي يقوم بها المعهد من خلال أقسامه ومعامله المختلفة، والبحوث العلمية التطبيقية، بهدف حماية النباتات والمحاصيل المختلفة من الآفات الضارة، واكتشاف أحدث الوسائل العلمية لمكافحتها.

أشار مدير المعهد إلى أن الوفد تفقد أيضًا، المجموعة الحشرية التي تعد أكبر مجموعة حشرية في الشرق الأوسط وإفريقيا.

من جهته، أشاد الوفد بالدور الذي يقوم به المعهد في استخدام أحدث الأجهزة في مجال وقاية النباتات من الآفات التي تصيب النباتات.

وكلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية بمتابعة الوفد النيجيري.

الزراعة يبحث وفد نيجيرى حماية المحاصيل الآفات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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