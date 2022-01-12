المشدد 15 سنة لـ 13 متهما بالقتل في المطرية

عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الأربعاء، 13 متهما بأحكام السجن المشدد 15 سنة لاتهامهم بالقتل العمد بمنطقة المطرية شرق العاصمة.

أسند أمر الإحالة في القضية 19759 لسنة 2014 جنايات المطرية للمتهمين قتل "حمدي. ع" عمدًا من غير سبق الإصرار أو ترصد بأن أطلق المتهم الأول عيارا ناريا من بندقية آلية كانت بحوزته صوب المجني عليه، حال تواجد باقي المتهمين معه على مسرح الجريمة، وبحوزتهم أسلحة نارية للشد من أزر الأول قاصدين إزهاق روح المجني عليه؛ فأحدثوا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته.

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين هم "ناصر.ع" و"جمال. ع" و"حسني. ع" و"منصور. ع" و"ممدوح. ع" و “عاطف. ز” و"شريف. ف" و"روماني. ع" و"عماد. م" و"عصام. ش " و"غالي. ج" و"سمير. عماد. س".

وتابع أمر الإحالة أن هذه الجناية، اقترنت بها جنايتين أخريين حرزوا سلاحا ناريا بندقية آلية ما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها.