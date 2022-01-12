مقاطعة سويسرية تأمر المتدربين طبيًا بتسليم أنفسهم للسلطات لمواجهة كورونا

أعلنت مقاطعة جراوبوندن السويسرية، اليوم الأربعاء، أنها ستأمر المواطنين الذين لديهم تدريب طبي أو تدريب على التمريض أن يقدموا أنفسهم للسلطات من أجل العمل.

وقالت الحكومة الإقليمية، إن هذه الخطوة جاءت للتعامل مع انتشار المتحور أوميكرون شديد العدوى من فيروس كورونا، والذي من المتوقع أن يتسبب في غياب بعض العاملين عن المستشفيات ودور رعاية المسنين.

كما أمرت السلطات الممرضات اللائي حصلن على تدريب واللائي لا يعملن حاليا بتسليم أنفسهن إلى السلطات.

ويسمح قانون الصحة في سويسرا بـ"إلزام العاملين المحترفين في المجال الصحي بالتعاون لمنع انتشار الأمراض البشرية المعدية والسيطرة عليها".

وتشير البيانات الحالية إلى أن أرقام الإصابات تعد مرتفعة نسبيًا في الوقت الحالي، حيث تم تسجيل 3467 إصابة لكل 100 ألف نسمة خلال فترة أسبوعين.

وتبدأ سويسرا، غدًا الخميس، تقليص مدة العزل والحجر الصحي من عشرة أيام إلى خمسة أيام في الوقت الذي يخفض فيه عدد متزايد من الدول إرشاداتهم لتجنب اضطراب الخدمات الأساسية.

وقالت الحكومة اليوم، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء، إن أي شخص ينهي مدة العزل بعد الإصابة بالمرض، سوف يتحتم ألا تظهر عليه أعراض الإصابة لمدة 48 ساعة.

ولن يضطر الأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس أو تلقوا اللقاح في الأربعة أشهر الماضية إلى دخول الحجر الصحي. وتدخل الإجراءات حيز التنفيذ اعتبارًا من غدٍ الخميس.

وتقلل المزيد من الدول فترات الحجر الصحي في الوقت الذي يؤدي فيه متحور أوميكرون شديد العدوى إلى عدد قياسي من الإصابات.