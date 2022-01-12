كريم إمام: «بفضل المنتدى.. صوت الشباب صار مسموعًا»

شباب حماة الوطن بمنتدى شباب العالم..

شارك شباب حزب حماة الوطن في منتدى شباب العالم، بدءًا من الجلسة الافتتاحية وكافة الورش التي ناقشت قضايا عديدة مستقبلية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية حاملين شعار "شكرًا سيادة الرئيس".

ورشح حزب حماة الوطن وعلى رأسهم الفريق جلال الهريدي، رئيس الحزب، أكثر من 100 عضو من شباب الحزب بجميع المحافظات، وكان لهم تمثيل مشرف بالمنتدى طيلة الجلسات.

ومن جانبه قال كريم إمام، أمين أمانة الشباب بحزب حماة الوطن، إن المنتدى جاء لنقل خبرات مصرية وعالمية بين مختلف الفئات الشبابية، موضحًا أن صوت الشباب صار مسموعًا بساحات النقاش التي تنظم على مستوى عالمي ومؤتمر الشباب نموذج، والذي يضم نخبة من الشباب من 196 دولة من قارات: إفريقيا، وأوروبا، وآسيا، وأمريكا الشمالية، وأمريكا الجنوبية.

وأشاد إمام برسائل مختلف دول العالم خلال جلسات المنتدى، التي انعقدت بحضور القيادة السياسية، خاصة الجلسة النقاشية التي حملت عنوان: "الطريق من جلاسكو إلى شرم الشيخ لمواجهة التغيرات المناخية"، والتي تأتي مع بداية عام تعتزم الدولة المصرية فيه استضافة قمة المناخ.

وأشاد بما شهده اليومان الأول والثاني من فعاليات بشأن مواجهة التغيرات المناخية، والجلسة المختصة بمستقبل الرعاية الصحية في عالم ما بعد جائحة كورونا، وجلسة مستقبل التكنولوجيا والتحول الرقمي، بالإضافة إلى الجلسات التي ناقشت موضوعات المسئولية الدولية في تحقيق استدامة الأمن المائي، ومسارات الطاقة، والسلم والأمن العالمي ما بعد الجائحة.

وأكد كريم إمام، أن افتتاح نموذج محاكاة الأمم المتحدة لمجلس حقوق الإنسان، فضلًا عن افتتاح متحف حياة كريمة، وغيرها من الأنشطة والفعاليات الهامة للمنتدى، يؤكد أن مصر دولة ذات مؤسسات، وتبين حجم الجهود المبذولة من قبل القائمين على المنتدى لمواكبة الأحداث والمتغيرات سواء الخارجية أو الداخلية.