الأربعاء 12 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مصر تتضامن مع الصومال فى مواجهة الإرهاب.. وتدين هجوم مقديشيو الانتحارى

سامح شكري
سامح شكري

أدانت جمهورية مصر العربية، الهجوم الانتحاري الآثم الذي شهدته العاصمة الصومالية مقديشيو اليوم ١٢ يناير ٢٠٢٢، والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمُصابين.

وأعربت مصر عن خالص تعازيها للصومال الشقيق حكومةً وشعباً ولأسر الضحايا متمنيةً سرعة الشفاء للمُصابين.
وأكدت مصر تضامنها الكامل مع دولة الصومال في مواجهة كافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب، داعيةً الأطراف الصومالية إلى إعلاء المصلحة الوطنية العليا من خلال تنفيذ ما تم التوافق عليه مؤخراً بشأن الانتهاء من عقد انتخابات مجلس الشعب الفيدرالي بحلول ٢٥ فبراير ٢٠٢٢، كخطوة نحو تحقيق الاستقرار في الصومال.

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