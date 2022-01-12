الأربعاء 12 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

19و 28 يناير.. حفلان غنائيان لـ«على الحجار» إحياءً لذكرى شقيقه

على الحجار
على الحجار

يستعد المطرب على الحجار لإحياء حفلين جديدين خلال الأيام القليلة المقبلة، ويغني خلالها عددًا من أغانيه المميزة من ألحان شقيقه الراحل أحمد الحجار، إحياءً لذكراه.

ويلتقى الحجار بجمهوره في الحفل الأول مساء الأربعاء المقبل 19 يناير، في حفل دار الأوبرا بالإسكندرية.

ويقام الحفل الثاني لـ«الحجار»، مساء الجمعة الموافق 28 يناير على مسرح أوبرا جامعة مصر بالشيخ زايد.

ويتضمن برنامج الحفلين عددًا كبيرًا من ألحان الموسيقار الراحل أحمد الحجار رحمة الله عليه.

وتوفي منذ أيام أحمد الحجار عن عمر ناهز الـ65 عامًا بعد صراع مع المرض.

وأعلن على الحجار عن وفاة شقيقه أحمد الحجار عبر صفحته على "فيس بوك قائلًا: «انتقل إلى رحمة الله تعالى أخي أحمد الحجار.. نسألكم الدعاء».

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

منتدى شباب العالم.. منصة الرسائل المصرية

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يتابع «حادث أشمون».. ويوجه بتنفيذ كوبرى خاص لأهالى المنطقة

الأمن يكشف ملابسات فيديو رقص مدرس مع الطلبة فى المنوفية

إصابة الفنان إدوارد بفيروس كورونا المستجد

«قرص مجهول».. خالد منتصر يكشف دليل وفاة وائل الابراشى بـ«خطأ طبى» (مستندات)

تحذير من موجة كورونا الخامسة.. «الصحة» تحدد موعد بدايتها

بهدف تعطيل أمم إفريقيا.. تبادل إطلاق نار بين الجيش الكاميروني ومنظمة متمردة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الرؤية الملكية الهاشمية وأثرها فى الفلسفة الثقافية التى تعزز الدولة الأردنية

عبد الرحيم طايع

داوود عبد السيد، لا تعد!

مدحت بشاى

كتائب التعصب وأفئدتهم المعتمة

د. بهي الدين مرسي

هل تضمن درجة الدكتوراه محو الأمية؟

حسين دعسة

ما هى العلاقة التى كفلها ملك الأردن برؤيته الاقتصادية مع الشعب؟

د. القس صفوت البياضى

الإرهاب يهدد العالم بأكمله

جلال حمام

بزوغ فجر (الدولة الرئيسية)

منى رجب

لعنه الثراء الفاحش

صور

منتدي شباب العالم

عزاء شقيق محمود العربي

افتتاح منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة

محطة تل أبيب

المزيد

التوصل إلى اتفاق بين الحكومة الإسرائيلية وسكان النقب لوقف أعمال التجريف

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يحارب الوجود العربى الفلسطينى فى النقب

«فلسطين النيابية» تؤكد مواصلة عملها لعقد مؤتمر دولي لدعم «الأونروا»