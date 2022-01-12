19و 28 يناير.. حفلان غنائيان لـ«على الحجار» إحياءً لذكرى شقيقه

يستعد المطرب على الحجار لإحياء حفلين جديدين خلال الأيام القليلة المقبلة، ويغني خلالها عددًا من أغانيه المميزة من ألحان شقيقه الراحل أحمد الحجار، إحياءً لذكراه.

ويلتقى الحجار بجمهوره في الحفل الأول مساء الأربعاء المقبل 19 يناير، في حفل دار الأوبرا بالإسكندرية.

ويقام الحفل الثاني لـ«الحجار»، مساء الجمعة الموافق 28 يناير على مسرح أوبرا جامعة مصر بالشيخ زايد.

ويتضمن برنامج الحفلين عددًا كبيرًا من ألحان الموسيقار الراحل أحمد الحجار رحمة الله عليه.

وتوفي منذ أيام أحمد الحجار عن عمر ناهز الـ65 عامًا بعد صراع مع المرض.

وأعلن على الحجار عن وفاة شقيقه أحمد الحجار عبر صفحته على "فيس بوك قائلًا: «انتقل إلى رحمة الله تعالى أخي أحمد الحجار.. نسألكم الدعاء».