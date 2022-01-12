قائمة المحفزات لمرض الصدفية التي يجب تجنبها لتخفيف النوبات

مرض الصدفية هو اضطراب جلدي يخلق قشورًا تشبه البقع على الجلد التي تسبب الحكة، حيث تختلف شدتها من شخص لآخر، وفقًا لما ذكره موقع " healthiest" الطبي.

أكد الأطباء، أن نوبات الصدفية، من الأمور المزعجة حيث أنها تسبب حكة شديدة تصل للجروح، لذا يجب على الأشخاص المصابين بالصدفية تجنب المحفزات لهذا المرض والتي منها:

شرب الكحول والمشروبات الغازية:

يمكن أن يؤدي شرب الكحول إلى الإصابة بالصدفية، حيث يمكن أن تغير المشروبات الغازية وظائف الجسم وتسبب نوبة قلبية، لذا عليك تجنب شرب الكحول أو التقليل منه.

حروق الشمس:

القليل من الشمس مفيد للجسم أحيانا، لكن التعرض المفرط للشمس يمكن أن يسبب حروق الشمس، التي يمكن أن تسبب نوبات الصدفية، حيث يمكن أن تتسبب حروق الشمس في اشتعال الجلد وجفافه.

الطقس البارد والجاف:

الطقس الذي يمكن أن يجفف الجلد يمكن أن يؤدي إلى نوبات الصدفية، فعندما تتم إزالة الرطوبة من الهواء، يكون الجلد أكثر عرضة للتهيج ونوبات الصدفية المزعجة.

الإجهاد:

الإجهاد هو سبب معروف لمرض الصدفية، لذا عليك تقليل نسب التوتر والقلق من خلال ممارسة تمارين الاسترخاء والتأمل.

بعض الأدوية:

يمكن لبعض الأدوية أن تغير استجابة المناعة الذاتية للجسم وتسبب نوبات الصدفية، حيث تؤدي أدوية ارتفاع ضغط الدم والملاريا والأدوية الستيرويدية إلى حدوث نوبة الصدفية.

الالتهابات:

تؤدي العدوى مثل مرض القلاع والتهاب الجهاز التنفسي والتهاب الحلق إلى الإصابة بالصدفية، فإذا لاحظت تفشيًا مفاجئًا بعد ملامسة هذه البكتيريا، فتحدث إلى أطبائك حول الإجراءات الوقائية.

الخدوش وإصابات الجلد:

أكد الأطباء، أنه عندما تواجه آفات صدفية جديدة في الأجزاء التي تعرضت لعض حشرة أو جزء تعرضت فيه لإصابة جلدية، فربما تكون قد وجدت محفز للإصابة بنوبات الصدفية.

«العلاجات الفعالة للتعامل مع نوبات الصدفية»

أوضح الأطباء، أن هناك بعض المكملات الغذائية التي يجب تجربتها عند التعامل مع الصدفية هي فيتامين د وحليب الشوك وزيت زهرة الربيع المسائية وزيت السمك.

ونصح الخبراء، أنه عند شراء الصابون أو المستحضرات، اختر الأنواع المناسبة للبشرة الحساسة، فالمنتجات التي تحتوي على عطور أو أصباغ يمكن أن تسبب التهاب الصدفية.