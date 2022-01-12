الأربعاء 12 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

ضبط 31 مخالفة تموينية في حملة موسعة بالضبعة

حسن الشيباني
حسن الشيباني

شنت مديرية التجارة الداخلية والرقابة التموينية، الأربعاء، حملة تموينية موسّعة على الأنشطة التموينية بمدينة الضبعة أسفرت عن ضبط 31 مخالفة تموينية.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح بمتابعة الأنشطة التموينية وضبط أي مخالفات تموينية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد مرتكبي هذه المخالفات.

وطبقًا للتعليمات الصادرة من حسن الشيباني، مدير تموين مطروح بقيام حملات تموينية مفاجئة على الأنشطة التموينية ومتابعة سير العمل بها بجميع مراكز المحافظة.

وقامت حملة تموينية مشتركة من إدارتي الرقابة التموينية والتجارة الداخلية بالمديرية على الأسواق والمحلات التجارية بالضبعة حيث تم ضبط 31 مخالفة تموينية وبيانها كالتالي:

مخالفات مخابز بلدية : 
 إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات عدد 2 مخالفة 
 إنتاج خبز ناقص الوزن  عدد 3  مخالفات 
 عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل  11 أحد عشر مخالفة 
 توقف عن الإنتاج بدون إذن مسبق  أو عذر قهري   11 أحد عشر مخالفة
مخالفات مواد بترولية : 
عدم الإعلان عن أسعار أسطوانات البوتاجاز  عدد 2 مخالفة
عدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد (مستودع بوتاجاز ) 
 عدم الإعلان عن أسعار الشحوم و الزيوت ( محطة بنزين ).

وتم تحرير محاضر و تم قيدها  بقسم شرطة الضبعة للعرض على وكيل النائب العام للنظر والتصرف.

وتأتي الحملة في إطار مجهودات الدولة لتوفير رغيف خبز عالِ الجودة للمواطنين، من خلال الرقابة على المخابز، للتأكد من الالتزام بوزن الرغيف، ونظافة الأدوات، والإعلان عن الأسعار، وكذلك الحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين، ومنع سرقة الدقيق.

شدد وزير التموين على ضرورة استمرار الحملات التموينية لردع المخالفين، وتطبيق القانون بصرامة لضمان الحفاظ على صحة المواطنين، وعدم تلاعب التجار بالأسعار، والحفاظ على الدعم الذي تقدمه الدولة للمواطنين، خاصة في ظل الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة لدعم منظومة الخبز.

محافظ مطروح النائب العام قسم شرطة وزير التموي التجارة الداخلية مواد بترولية مرسى مطروح حملات تموينية الإجراءات القانونية مخابز المواطن منظومة مخالفات تموينية استمرار الدقيق مواطنين منظومة الخبز

رئيس التحرير

وائل لطفي

منتدى شباب العالم.. منصة الرسائل المصرية

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يتابع «حادث أشمون».. ويوجه بتنفيذ كوبرى خاص لأهالى المنطقة

الأمن يكشف ملابسات فيديو رقص مدرس مع الطلبة فى المنوفية

إصابة الفنان إدوارد بفيروس كورونا المستجد

«قرص مجهول».. خالد منتصر يكشف دليل وفاة وائل الابراشى بـ«خطأ طبى» (مستندات)

تحذير من موجة كورونا الخامسة.. «الصحة» تحدد موعد بدايتها

بهدف تعطيل أمم إفريقيا.. تبادل إطلاق نار بين الجيش الكاميروني ومنظمة متمردة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الرؤية الملكية الهاشمية وأثرها فى الفلسفة الثقافية التى تعزز الدولة الأردنية

عبد الرحيم طايع

داوود عبد السيد، لا تعد!

مدحت بشاى

كتائب التعصب وأفئدتهم المعتمة

د. بهي الدين مرسي

هل تضمن درجة الدكتوراه محو الأمية؟

حسين دعسة

ما هى العلاقة التى كفلها ملك الأردن برؤيته الاقتصادية مع الشعب؟

د. القس صفوت البياضى

الإرهاب يهدد العالم بأكمله

جلال حمام

بزوغ فجر (الدولة الرئيسية)

منى رجب

لعنه الثراء الفاحش

صور

منتدي شباب العالم

عزاء شقيق محمود العربي

افتتاح منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة

محطة تل أبيب

المزيد

التوصل إلى اتفاق بين الحكومة الإسرائيلية وسكان النقب لوقف أعمال التجريف

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يحارب الوجود العربى الفلسطينى فى النقب

«فلسطين النيابية» تؤكد مواصلة عملها لعقد مؤتمر دولي لدعم «الأونروا»