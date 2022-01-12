ضبط 31 مخالفة تموينية في حملة موسعة بالضبعة

شنت مديرية التجارة الداخلية والرقابة التموينية، الأربعاء، حملة تموينية موسّعة على الأنشطة التموينية بمدينة الضبعة أسفرت عن ضبط 31 مخالفة تموينية.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح بمتابعة الأنشطة التموينية وضبط أي مخالفات تموينية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد مرتكبي هذه المخالفات.

وطبقًا للتعليمات الصادرة من حسن الشيباني، مدير تموين مطروح بقيام حملات تموينية مفاجئة على الأنشطة التموينية ومتابعة سير العمل بها بجميع مراكز المحافظة.

وقامت حملة تموينية مشتركة من إدارتي الرقابة التموينية والتجارة الداخلية بالمديرية على الأسواق والمحلات التجارية بالضبعة حيث تم ضبط 31 مخالفة تموينية وبيانها كالتالي:

مخالفات مخابز بلدية :

إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات عدد 2 مخالفة

إنتاج خبز ناقص الوزن عدد 3 مخالفات

عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل 11 أحد عشر مخالفة

توقف عن الإنتاج بدون إذن مسبق أو عذر قهري 11 أحد عشر مخالفة

مخالفات مواد بترولية :

عدم الإعلان عن أسعار أسطوانات البوتاجاز عدد 2 مخالفة

عدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد (مستودع بوتاجاز )

عدم الإعلان عن أسعار الشحوم و الزيوت ( محطة بنزين ).

وتم تحرير محاضر و تم قيدها بقسم شرطة الضبعة للعرض على وكيل النائب العام للنظر والتصرف.

وتأتي الحملة في إطار مجهودات الدولة لتوفير رغيف خبز عالِ الجودة للمواطنين، من خلال الرقابة على المخابز، للتأكد من الالتزام بوزن الرغيف، ونظافة الأدوات، والإعلان عن الأسعار، وكذلك الحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين، ومنع سرقة الدقيق.

شدد وزير التموين على ضرورة استمرار الحملات التموينية لردع المخالفين، وتطبيق القانون بصرامة لضمان الحفاظ على صحة المواطنين، وعدم تلاعب التجار بالأسعار، والحفاظ على الدعم الذي تقدمه الدولة للمواطنين، خاصة في ظل الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة لدعم منظومة الخبز.