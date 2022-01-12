إخلاء سبيل ربة منزل متهمة فى عصابة الهجرة غير الشرعية لإيطاليا

أخلت نيابة شمال شرق القاهرة الكلية، اليوم الأربعاء، سبيل ربة منزل بكفالة ١٠ آلاف جنيه على خلفية اتهامها بتهريب المهاجرين بطريقة غير شرعية إلى دولة إيطاليا.

وأصدر المحامي العام لنيابات شمال شرق القاهرة الكلية، اليوم الأربعاء، قرارا بإحالة 6 متهمين تخصص نشاطهم في تهريب المهاجرين إلى دولة إيطاليا لمحكمة الجنايات .

وقال رئيس قسم الهجرة غير الشرعية، إن القائمين على تشكيل تلك الجماعة هم كل من اسلام م . ع، وايمن محمد ع، وهاني عيد ج. وحسني ع ج، وعزيزه شوقي عبد العزيز وشهرتها الحاجة عزه آخرين بتكوين جماعة إجرامية منظمة تخصصت في استقطاب الشباب راغبي السفر إلى إيطاليا بطرق غير شرعية عن طريق الصحراء والطرق والمدقات والدروب الجبلية ومنها بحرا عبر البحر الأبيض مستخدمين مراكب للصيد غير آمنة لنقل الأشخاص معرضين حياتهم للغرق والفقد مقابل مبالغ ماليه يتم توزيعها على أفراد الجماعة.

وأكد أن المتهمين في الواقعة مشهورون بموضوع الهجرة غير الشرعية وكانوا معتمدين علي سمعتهم في تسهيل السفر للشباب مقابل مبالغ مالية.

وأضاف رئيس قسم الهجرة غير الشرعية، أمام جهات التحقيق بنيابة النزهة، أن من ضمن البلاد التي تخصصت تلك الجماعة في تهريب المهاجرين اليها هي إيطاليا، مشيراً إلى أن سفر المهاجرين لم يتم بصورة مباشره ولكن كان عن طريق السفر إلى ليبيا ومن ثم إلى إيطاليا.

وكشفت تحقيقات نيابة شرق القاهرة الكلية، عن تفاصيل اعترافات أحد المتهمين المتورطين في واقعة تهريب المهاجرين إلي دولة إيطاليا مقابل أموال مالية.