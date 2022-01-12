الأربعاء 12 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رئيس «المتحدة» للخدمات الإعلامية: منتدى شباب العالم جسر للتواصل بين الأجيال وصانعى القرار

جريدة الدستور

تستضيف محافظتي سيناء وشرم الشيخ منتدى شباب العالم 2022، ذلك الحدث العالمى بأيدي وأفكار مصرية، يحضره الآلاف من المشاركين من جميع أنحاء العالم.

والمنتدى يعتبر أحد أهم الأحداث لتشكيل وعي الشباب والحديث عن مستقبلهم ومستقبل العالم، حيث تقام فعالياته فى الفترة بين 10-13 يناير الجاري في نسخته الرابعة تحت رعاية وحضور الرئيس السيسي.

فى السياق، أعرب حسن عبد الله، رئيس  مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن المنتدى جاء كجسر للتواصل بين الأجيال والثقافات ليشكل وعي ومستقبل شباب مصر والعالم أجمع حيث يعقد المنتدى عددًا من الجلسات النقاشية المهمة التي تتناول موضوعات وتحديات معاصرة تشغل الرأى العام العالمى، وإصدار توصيات لهذه القضايا الحيوية، كما يعكس المنتدى الجهود المصرية المتواصلة للتطوير فى شتى القطاعات.

قال عبدالله إن مصر قادرة على  استضافة أهم الأحداث في العالم لما لها من إمكانيات تنظيمية وإدارية هائلة، وعلى هامش فعاليات المنتدى، تفقد عبدالله عددًا من ورش العمل لفحص المشروعات الناشئة وحث روّاد الأعمال على مواصلة نجاحاتهم.

رئيس التحرير

وائل لطفي

منتدى شباب العالم.. منصة الرسائل المصرية

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