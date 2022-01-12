الأربعاء 12 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحباط تهريب 24 طربة حشيش فى سفاجا

حشيش
حشيش

أحبط رجال البحث الجنائي بالبحر الأحمر، اليوم الأربعاء، محاولة سائق تهريب 24 طربة حشيش، عقب القبض عليه بأحد الأكمنة الأمنية في مدينة سفاجا.

تلقى اللواء محيى سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، واللواء أشرف البيلي، مدير مباحث المديرية، من المقدم مصطفى عكاشة، رئيس مباحث قسم شرطة سفاجا، بتمكن النقيب أحمد الزوان، مباحث القسم، بعد إصدار إذن النيابة العامة من ضبط سائق بحوزته 24 طربة حشيش مخدر، و200 جرام شابو، أثناء مروره بكمين الكيلو 5 قادم من سوهاج.

وبالعرض على المقدم أحمد أنور مفتش مباحث قسم شرطة سفاجا تم تحرير محضر بالواقعة، والتحفظ على السيارة التي تم ضبط الحشيش المخدر والشابو بها، وبالعرض على النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

إحباط تهريب الحشيش قسم شرطة طربة حشيش مدينة سفاجا العرض على النيابة

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وائل لطفي

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