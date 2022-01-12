إحباط تهريب 24 طربة حشيش فى سفاجا

أحبط رجال البحث الجنائي بالبحر الأحمر، اليوم الأربعاء، محاولة سائق تهريب 24 طربة حشيش، عقب القبض عليه بأحد الأكمنة الأمنية في مدينة سفاجا.

تلقى اللواء محيى سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، واللواء أشرف البيلي، مدير مباحث المديرية، من المقدم مصطفى عكاشة، رئيس مباحث قسم شرطة سفاجا، بتمكن النقيب أحمد الزوان، مباحث القسم، بعد إصدار إذن النيابة العامة من ضبط سائق بحوزته 24 طربة حشيش مخدر، و200 جرام شابو، أثناء مروره بكمين الكيلو 5 قادم من سوهاج.

وبالعرض على المقدم أحمد أنور مفتش مباحث قسم شرطة سفاجا تم تحرير محضر بالواقعة، والتحفظ على السيارة التي تم ضبط الحشيش المخدر والشابو بها، وبالعرض على النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.