تجديد حبس 7 متهمين في قضية وفاة بسنت بالغربية 15 يوما

أصدر قاضي المعارضات بمحكمة جنح كفر الزيات، اليوم الأربعاء، قرارا باستمرار حبس 7 متهمين 15 يوما فى واقعة انتحار الطالبة بسنت خالد شلبي، ضحية الابتزاز الإلكتروني.

كانت قرية كفر يعقوب بمركز كفر الزيات بالغربية، قد شهدت واقعة مؤسفة عندما تناولت بسنت خالد 17 عاما، طالبة فى الصف الثانى الثانوى الأزهري، حبة حفظ الغلال ما أدى لوفاتها تاركة رسالة مكتوبة بخط يدها أنها بريئة وأن الصور والفيديوهات المتواجدة على أجهزة هواتف عدد من شباب القرية مفبركة، وأنها تعرضت إلى ابتزاز، من قبل شابين وأنهما قاما بفبركة الصور والفيديوهات بعد رفضها طلبهما.