المشدد 5 سنوات لموظف فقأ عين زميله في عين شمس

أصدرت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الأربعاء، حكما يقضي بمعاقبة موظف فى شركة بالسجن المشدد ٥ سنوات، بعد ثبوت ضرب شخص عمدا مع سبق الإصرار وإحداث عاهة مستديمة، عبارة عن فقأ عينه بمنطقة عين شمس.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم «ع. ش» 21 عاما، موظف بشركة خاصة، ضرب المجنى عليه «فايد. م» مع سبق الإصرار بأنه على إثر خلاف بينهما وبيت النية وعقد العزم على التعدى عليه، وما ظفر به حتى ألقى على وجهه مادة حارقة أحدثت إصابته الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي، وقد نشأ عنها عاهة يستحيل شفاؤها، وهى فقده للإبصار بالعين اليمنى تقدر نسبتها 35%.