انقسام بين الاتحاد الأوروبى وألمانيا بشأن خطط استثمارات الطاقة النظيفة

لا تزال خطط الاتحاد الأوروبي لتصنيف استثمارات معينة في الطاقة النووية كاستثمارات مستدامة تثير الجدل، حيث قدمت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين والمستشار الألماني أولاف شولتز آراء متعارضة في تصريحاتهما الأخيرة حول هذه القضية.



وقال شولتش، في برلمان برلين، اليوم الأربعاء، لتوضيح الأمر: "استخدام الطاقة النووية ليس عملًا مستدامًا. كما أن هذا ليس منطقيًا من الناحية الاقتصادية".



وقال شولتس، إن الطاقة النووية كانت "مسارًا أغلى ثمنًا، لا تزال العديد من الأمور بشأنه غير واضحة"، مؤكدًا أن قرار ألمانيا بالتخلص من صناعة الطاقة النووية وتجنب أي مخاطر مرتبطة بحوادث نووية، كان قرارًا "صحيحًا".

وكانت تصريحات شولتس تشير بشكل خاص إلى خطة المفوضية الأوروبية لتصنيف الاستثمارات في بعض محطات الطاقة النووية والغاز على أنها "مستدامة" في المستقبل.



في غضون ذلك، قالت فون دير لاين، وهي وزيرة دفاع ألمانية سابقة، لصحيفة "زيت" الألمانية إن الطاقة النووية وطاقة الغاز لا تزالان جزءًا مهمًا في مزيج الطاقة في أوروبا.



وأضافت "سوف نحتاج إليهما، طالما لا توجد طاقة متجددة كافية"، مؤكدة دعمها الكامل لخطط المفوضية.

وفي سياق آخر، أضرت القيود المفروضة على الحياة العامة لمكافحة جائحة كورونا بقطاع السياحة في ألمانيا بشدة للعام الثاني على التوالي.

ورغم ارتفاع ملحوظ في عدد ليالي المبيت السياحية في ألمانيا، خلال نوفمبر الماضي، جاءت نتائج القطاع السياحي في عام 2021 - مستثنى منها شهر ديسمبر - أسوأ من نظيرتها في عام أزمة كورونا 2020.

وذكر مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن، اليوم الأربعاء، أنه خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر من عام 2021 بلغت ليالي المبيت في الفنادق ونزل الإقامة وأماكن التخييم إجمالًا 293 مليون ليلة، بتراجع قدره 0.9% مقارنة بنفس الفترة الزمنية عام 2020.

وبسبب الجائحة طبق بعض الولايات الألمانية حظرًا مؤقتًا على المبيت السياحي حتى يونيو 2021، وكان هذا الحظر استمر لشهرين فقط في النصف الأول من عام 2020- منذ منتصف مارس حتى منتصف مايو.

وفي نوفمبر الماضي، بلغ عدد ليالي المبيت السياحية في ألمانيا 24.6 مليون ليلة، بزيادة قدرها 165.5% مقارنة بنفس الشهر عام 2020، عندما كان هناك حظر مفروض على المبيت السياحي.

ومقارنة بنوفمبر عام 2019- أي قبل أزمة كورونا- تراجعت ليالي المبيت السياحية في ألمانيا بنسبة 2. 24%.