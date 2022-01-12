مدافع غينيا بيساو: نطمح لأن نكون الحصان الأسود للبطولة

أكد فيرناندى ميندى، مدافع منتخب غينيا بيساو، ولاعب فريق ألوا أتلتيك، أحد أندية الدرجة الثانية فى إسكتلندا، أنه سيبذل مع زملائه أقصى جهدهم لإيقاف محمد صلاح، نجم المنتخب المصرى، فى المباراة المقبلة التى تجمع بين المنتخبين بعد غٍد السبت، خاصة أنها ستكون مصيرية.

■ بداية.. هل هذه هى مشاركتك الأولى مع منتخب غينيا بيساو؟

- نشأت فى فرنسا، وأحمل الجنسية الفرنسية، وقمت بتمثيل المنتخب الفرنسى فى منتخبات الأعمار الصغيرة، ولم يكن فى مخيلتى على الإطلاق أن أرتدى قميص الدولة التى نشأ فيها والدى ويحمل جنسيتها. وقد تم استدعائى لقائمة المنتخب فى ٣ مرات سابقة، لكن هذه هى مشاركتى الأولى فى بطولة كأس الأمم الإفريقية، وفى المرات الثلاث السابقة لم أشارك سوى لدقائق قليلة للغاية، لذا فوجئت قبل البطولة بأسبوعين بتواصل الاتحاد الغينى والمدرب باسيرو كاندى معى، وطلبا منى الانضمام للقائمة التى ستشارك فى البطولة الإفريقية.

■ كيف تلقيت طلب انضمامك للمنتخب؟

- كان شعورى رائعًا ولا يُصدق، فأنا سعيد للغاية بهذا الاستدعاء، خاصةً أننى كنت قد فقدت الأمل فى أن يتم استدعائى للمنتخب؛ لأنى لم أشارك معه من قبل سوى دقائق، لذا فإن لدى طاقة كبيرة، وأسعى لأن أوظفها لصالح منتخب بلادى، على أمل تحقيق مفاجأة كبرى بالتأهل إلى الأدوار المتقدمة.

■ وماذا عن مجموعة منتخبك؟

- المجموعة قوية للغاية، فى ظل وجود منتخبات لديها خبرات وتاريخ كبير مع البطولات الإفريقية، مثل مصر ونيجيريا والسودان، لكننا جئنا للكاميرون من أجل منافستهم، ومحاولة انتزاع بطاقة التأهل إلى الدور المقبل.

ونحن لدينا مجموعة مميزة من اللاعبين المحترفين فى الدوريات الأوروبية، ممن يمتلكون خبرة اللعب فى المواجهات الكبرى، لذا لدينا طموح فى عبور دور المجموعات وأن نكون الحصان الأسود للبطولة.

■ ما رأيك فى المواجهة المقبلة مع منتخب مصر؟

- المباراة صعبة بكل تأكيد، خاصة أنها تأتى بعد خسارة مصر أمام نيجيريا، وتعادل منتخبنا أمام السودان، لذا فإن هذه المباراة ستكون مصيرية، ونحن نبحث عن الفوز فيها، بغض النظر عن كون منتخب مصر أحد المرشحين للفوز بالبطولة.

وبالتأكيد سنبذل أقصى جهدنا لإيقاف خطورة لاعبى منتخب مصر، وعلى رأسهم النجم المصرى محمد صلاح، الذى أعترف بأفضليته علىَّ أنا وزملائى المدافعين، لكننا سنحاول إيقافه أو الحد من خطورته. كما أن «صلاح» يقدم مستويات رائعة ومميزة للغاية مع فريق ليفربول الإنجليزى، وأنا أشجع فريق أرسنال، وهذا أيضًا سيدفعنى للقتال أمام «صلاح» وعدم ترك الفرصة أمامه لتهديد منتخب بلادى، كما يفعل ضد فريقى المفضل.

■ ما المنتخب الذى ترشحه للتتويج بكأس الأمم الإفريقية؟

- قارة إفريقيا مليئة بالمنتخبات القوية القادرة على الفوز باللقب، مثل الكاميرون، مستضيف البطولة، وكذلك منتخبات السنغال والجزائر «حامل اللقب»، وساحل العاج ومصر، وأعتقد أن هذه المنتخبات التى ذكرتها هى الأوفر حظًا للمنافسة على اللقب.

■ مَن لاعبك المفضل؟

- بشكل عام، أحب اللاعب أوبا ميانج كثيرًا، باعتبارى من مشجعى أرسنال، أما فى مركزى فأحب فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول، ودائمًا أتابعه وأحاول التعلم منه.