الأربعاء 12 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«السياحة» تعلن اشتراطات دخول البلاد من الدول الإفريقية

جريدة الدستور

أعلنت وزارة السياحة والآثار أنه تم تحديث الضوابط الصحية وإجراءات الحجر الصحي بنقاط الدخول الجوية والبحرية والبرية لمجابهة المتحور الجديد لفيروس كورونا “أوميكرون” وما تضمنه بشأن رفع حظر الطيران المباشر من وإلى دول جنوب إفريقيا التي تتضمن (جنوب أفريقيا /بوتسوانا/موزمبيق/ناميبيا/ليسوتو/زيمبابوي/اسواتيني).

وأصدرت اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية رقم 1 لسنة 2021 قرارها بتحديث الوضع الوبائي الإقليمي والدولي برفع حظر الطيران مع تلك الدول بشرط إجراء القادمين منها إلى تحليل “id now” فور القدوم الى نقاط الدخول إلى جانب تقديم الوثائق الصحية المقررة من شهادة تطعيم الخاصة بفيروس كورونا أو شهادة سلبية بفحص فيروس كورونا.

وفى حالة سلبية تحليل “id now”، يسمح لهم بدخول إلى البلاد مع استكمال المراقبة الصحية لمدة 14 يوما بمحل إقامتهم بمعرفة مكاتب الصحة المختصة، وفى حالة إيجابية التحليل لا يسمح بدخول القادمين منهم وذلك لغير المصريين، ويتم إعادتهم مرة أخرى وتلتزم شركة الطيران بإعادة الحالة مرة أخرى على الفور أما الحالات الإيجابية للقادمين منها من المصريين، فيتم إحالتهم الى مستشفى الحميات بالعباسية أو أى من مستشفيات العزل المخصصة لاستقبال الحالات الإيجابية.

أوضحت اللجنة أنه يحظر على القادمين إلى الأراضي المصرية سواء من المواطنين أو الأجانب سواء برا او بحرا أو جوا إلا بعد التأكد من حصولهم على اللقاحات المعتمدة لفيروس كورونا أو أن يكون بحوزته شهادة بسلبية فحص فيروس كورونا.

طالبت وزارة السياحة من غرفة شركات السياحة بضرورة التأكيد على شركات السياحة بإخطار عملائهم بالإجراءات الجديدة للقادمين من الدول الإفريقية، واتباع الإجراءت الصحية والإرشادات المقررة من قبل اللجنة العليا لإدارة أزمة الأويئة والجوائح الصحية للقادمين إلى البلاد من الخارج.

وزارة السياحة و الاثار شركات السياحة أوميكرون إجراءات الحجر الصحي الضوابط الصحية الوضع الوبائى

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