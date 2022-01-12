الأربعاء 12 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

وجبة فاسدة تصيب 5 من أسرة واحدة بالتسمم في بني سويف

أغذية فاسدة
أغذية فاسدة

استقبل مستشفى إهناسيا العام، 5 أشخاص من أسرة واحدة مصابين بحالة تسمم غذائي، نتيجة تناول وجية غذائية فاسدة.

تلقى اللواء طارق مشهور مدير أمن بني سويف، إخطارا من اللواء أسامة جمعة مدير المباحث الجنائية، بوصول "محمود.ش.م" 55 عامًا، و زوجته "نجوى.ع" 49 عامًا، ربة منزل، و بناته "ميار" 22 عامًا، و"مروة" 19 عامًا، و"ملك " 14 عامًا، وجميعهم مقيمين مركز اهناسيا، إلى المستشفى المركزي، مصابين بمغص وقيء و اشتباه تسمم غذائي، نتيجة تناولهم طعام فاسد.

وتم إجراء الإسعافات اللازمة لهم، وإخطار مركز الشرطة لاتخاذ اللازم قانونا.

محافظة بني سويف المباحث الجنائية تسمم غذائي ربة منزل طعام فاسد اصابة 5 اشخاص اليوم الأربعاء

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