النيابة تنتدب المعمل الجنائي وتطلب التحريات في حريق مصنع الكتان

انتقل فريق من النيابة العامة بالمنوفية، لمعاينة موقع نشوب حريق في مصنع للكتان بمدينة السادات، وقد أمرت النيابة بانتداب المعمل الجنائي للوقوف على أسباب الحريق وتحديد وجود شبهة جنائية في الحادث من عدمه، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

كما استمعت النيابة لعدد من شهود العيان الذين تواجدوا أثناء نشوب الحريق.

وكانت قوات الحماية المدنية في المنوفية، نجحت في إخماد حريق نشب في أحد مصانع الكتان بمدينة السادات، دون أي إصابات بشرية، وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.