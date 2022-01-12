الأربعاء 12 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تنتدب المعمل الجنائي وتطلب التحريات في حريق مصنع الكتان

حريق
حريق

انتقل فريق من النيابة العامة بالمنوفية، لمعاينة موقع نشوب حريق في مصنع للكتان بمدينة السادات، وقد أمرت النيابة بانتداب المعمل الجنائي للوقوف على أسباب الحريق وتحديد وجود شبهة جنائية في الحادث من عدمه، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

كما استمعت النيابة لعدد من شهود العيان الذين تواجدوا أثناء نشوب الحريق.

وكانت قوات الحماية المدنية في المنوفية، نجحت في إخماد حريق نشب في أحد مصانع الكتان بمدينة السادات، دون أي إصابات بشرية، وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

المعمل الجنائي المنطقة الصناعية حريق مصنع مصانع الحماية المدنية شرطة النجدة مدينة السادات إخماد حريق

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