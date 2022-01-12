الأربعاء 12 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

توقيع الكشف الطبي على 388 مواطنا بالوادى الجديد

صورة من الكشف الطبي
صورة من الكشف الطبي بالقافله

نجحت القافلة الطبية التى نظمها النائب تامر عبد القادر عضو مجلس النواب بمدينة الفرافرة، للعناية بعيون أبناء الوادى الجديد، حيث انتهت أعمالها فى يومها الأول من توقيع الكشف الطبي على 388 حالة، حيث وجدت إقبالا كبيرا من قبل المواطنين، لافتا إلى أنه من المقرر أن تواصل القافلة أعمالها صباح غد الخميس من الثامنة صباحا حتي الواحدة ظهرا.

يأتي تنظيم القافلة الطبية لمكافحة مرض العمى، فى إطار اهتمام القيادة السياسية بتوفير الخدمات الطبية المتكاملة للمواطنين.

وأوضح عبدالقادر، أن القافلة تعكس اهتمام مؤسسات الدولة بتوفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين بالإضافة إلى تقديم العلاج المناسب للبسطاء والحالات الأكثر احتياجا بالمجان، لافتا إلى أن أبناء الفرافرة لهم الحق الأصيل في توفير الخدمات الطبية، وتوصيلها إلى الأماكن المحرومة منها.

وأوضح عبدالقادر، أن الفحوصات الطبية تتضمن فحوصات متقدمة للعين، وصرف الأدوية اللازمة للحالات المرضية وقياس درجات الإبصار، وعمل مقياس للنظارة، وكلها بالمجان، بالإضافة إلى خدمة توفير نظارات النظر، وحفظ النظر بالمجان أيضا، مشيرا إلى أنه يتم تحديد مواعيد لنقل المرضى مجانا من وإلى الفرافرة للحالات التى تحتاج لإجراء العمليات الجراحية والإقامة مجانا بمستشفيات مغربى للعيون بالقاهرة .

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نجحت القافلة الطبية عضو مجلس النواب بمدينة الفرافرة للعناية بعيون أبناء الوادى الجديد الكشف الطبى إقبالا كبيرا لمكافحة مرض العمى اهتمام القيادة السياسية مستشفيات مغربى

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