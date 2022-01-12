الأربعاء 12 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

عقب ضبط مدمن بدرع وسيف بالإسكندرية.. تعرف على عقوبة البلطجة

حبس
حبس

شهدت محافظة الإسكندرية واقعة بلطجة، لمدمن يسير في الشوارع بدرع وسيف بمنطقة مينا البصل والذي تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه، وفي سياق ذلك تنشر “الدستور” عقوبة جريمة البلطجة.

البلطجة هى الأفعال التى من شأنها الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة، هكذا عرفها القانون، كما حدد القانون العقوبات الناتجة عن هذه الأفعال.

ونصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة.

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات. ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.

ضبط متهم بدرع وسيف

وكانت أجهزة الأمن نجحت في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع "فيس بوك" لأحد الأشخاص بالإسكندرية يتجول ممسكاً سلاح أبيض ودرع معدنى، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية.

بالفحص أمكن تحديد هوية المذكور وتبين أنه (بائع متجول، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته (الدرع المعدنى – السلاح الأبيض) ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة وعلل ذلك لتعاطيه الأقراص المخدرة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

محافظة الاسكندرية مخدرات مقاومة السلطات مجني عليه كشف ملابسات جريمة البلطجة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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