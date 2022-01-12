مخترع الروبوت «كيرا»: أسست أول أكاديمية لتعليم الأطفال الذكاء الاصطناعي في طنطا

قال المهندس محمود الكومي مخترع الروبوت “كيرا”، إنه تم اختياره من قبل إدارة منتدى شباب العالم ليكون من أحد الشباب الملهمين وذلك لأنه استطاع أن يحقق نجاحات كبيرة في سن صغير وأن يصل إلى الصدارة العالمية في الذكاء الاصطناعي.

وأضاف الكومي في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "سعيد لأنني عرضت قصة حياتي وإنجازاتي أمام حرم الرئيس السيدة انتصار السيسي، وعندما نظرت إليها ووجدت انبهارها بقصتي وذلك شجعني أن استكمل حديثي، حيث أنني بدأت في صناعة الروبوتات منذ سن صغير وكان لدى حلم دائما أن أقدم شيء يفيد البشرية".

محمود الكومي خريج هندسة ميكاترونكس جامعة طنطا 2016، استطاع اختراع روبوت “كيرا” يستخدم في الخدمات الطبية، وحصل على جائزة جنيف للاختراعات عام 2021، الميدالية الفضية في مجال الذكاء الاصطناعي.

وتابع: "تحدثت عن الروبوت كيرا والذي تم تصنيفه أنه الأول عالميا حيث أنه يأخذ مسحة كورونا وذلك عند بداية جائحة كورونا، وهذا كان بداياتي في صناعة الروبوتات والتي كنت اصممها في منزلي الخاص وبعدها اخترعت روبوت يحول الهواء إلى ماء، الروبوت ايلو ELU، مصمم للخدمة على المريخ لدعم رحلات الفضاء بتكنولوجيا حديثة ومختلفة بواسطة بعض البوليمرات التى تولد كميات كبيرة نسبيا من المياه فى وقت قصير وبأقل طاقة لفصل الرطوبة عن الهواء وتوليد المياه الصالحة للشرب، وأيضا اخترعت أول ساعة فضاء في العالم تعمل بالذكاء الاصطناعي".

وواصل: "رحلة حياتي مليئة بالأحداث ولكني مؤمن بما أقوم به وإن الذكاء الاصطناعي هو المستقبل، لذلك أسست أول أكاديمية لتعليم الأطفال الذكاء الاصطناعي في طنطا وبدأت تنتشر فروعها".

وتنطلق فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، بحضور ورعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، في الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022. ويعد منتدى شباب العالم منصة دولية لجميع الشباب المؤثرين داخل مجتمعاتهم والمؤمنين بقدرتهم على التغيير للأفضل، وقد أعلنت إدارة المنتدى عن بدء وصول الوفود المشاركة في المنتدى الجمعة 7 يناير الجاري إلى مدينة السلام شرم الشيخ، حيث يمثل الشباب المشاركين الجنسيات المختلفة من 196 دولة من جميع قارات العالم.

وكانت إدارة المنتدى قد تلقت أكثر من 500 ألف طلب تسجيل من شباب العالم للحضور والمشاركة في المنتدى من مختلف القارات بالترتيب الآتي؛ أفريقيا، أوروبا، آسيا، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية.

كما أعلنت إدارة منتدى شباب العالم عن مجموعة من المعايير لاختيار الشخصيات المؤثرة والشباب الواعد من جميع أنحاء العالم، والتي تتضمن اختيار القيادات الشابة ممن يتمتعون بالخبرات الشخصية والمهنية والتعليمية التي تتعلق بالموضوعات التي يناقشها المنتدى، وكذلك الشباب من أصحاب الطموح والشغف الحقيقي لحل المشكلات العالمية وابتكار المبادرات لغد أفضل.

كما تقدم إدارة منتدى شباب العالم مجموعة متنوعة من الخيارات التي تسمح للشباب بالمشاركة في الفعاليات كعضو فريق، أو مشارك بنموذج المحاكاة، أو مشارك بورشة عمل، وغيرها الكثير اعتمادًا على موضوع الحدث. وتخصص إدارة المنتدى فريق لفحص طلبات المشاركة، ويشمل ذلك مراجعة بعض المستندات مثل السيرة الذاتية، أو أسباب الرغبة في الحضور، أو الفيديوهات والأوراق البحثية التي يقدمها الراغبون في القيام بدور المتحدثين.

وبالإضافة لذلك، تحرص إدارة المنتدى على إتاحة الفرصة أمام الشباب من مختلف دول العالم بما يضمن التمثيل العادل، ليشمل مُختلف الجنسيات والتخصصات العلمية، فضلاً عن إعطاء الفرصة المتساوية للشباب من الجنسين، بالإضافة إلى دعوة الشباب من ذوي القدرات الخاصة، وكذلك المتفوقين علمياً وأصحاب التجارب الإنسانية المٌلهمة.

عن منتدى شباب العالم

منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019. ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.