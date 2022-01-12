الأربعاء 12 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سوق الأسهم السعودي يسجل أعلى إغلاق منذ يوليو 2006

مؤشر السوق السعودي
مؤشر السوق السعودي

أنهى "مؤشر السوق السعودي"، جلسة الأربعاء، على ارتفاع بنسبة 1% مغلقا عند 11957 نقطة (+ 114 نقطة)، مسجلا أعلى إغلاق منذ يوليو 2006، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 7.5 مليار ريال.

وبارتفاع اليوم تصل مكاسب المؤشر منذ بداية العام الجاري إلى نحو 675 نقطة وبنسبة 6 %، مقارنة بنهاية 2021 وارتفعت أسهم "مصرف الراجحي" و"سابك" و"أرامكو السعودية" بنسبة 1 % وصعد سهم "الأهلي السعودي" بأكثر من 1 % عند 90ر71 ريال، مسجلاً أعلى إغلاق منذ الإدراج في السوق، وسط تداولات بلغت نحو 3 ملايين سهم.

ويشهد السهم ارتفاعا متدرجا منذ نحو شهر، لتصل مكاسبه اليوم، إلى أكثر من 18%.

وأنهت أسهم "المجموعة السعودية" و"المواساة" و"الأبحاث والإعلام" و"مجموعة صافولا" و"بتروكيم" و"بنك ساب" و"السعودي الفرنسي" و"التصنيع الوطنية"، تداولاتها على ارتفاع بنسب تراوحت بين 2 و6 % وتصدر سهم "مدينة المعرفة" ارتفاعات اليوم بنسبة 8% عند 18.60 ريال، وسط تداولات نشطة بلغت نحو 6 ملايين سهم.

بالمقابل، تراجع سهم "مجموعة تداول" اليوم بأكثر من 2% عند 139 ريالًا، وسط عمليات جني أرباح بعد مكاسب الجلسات الماضية.

وقررت تداول السعودية تعليق تداول أسهم شركة "الأهلي للتكافل" اعتبارا من اليوم للبدء في إجراءات إلغاء إدراج أسهم الشركة من السوق بعد نفاذ قرار الاندماج مع "الدرع العربي".

كما أعلنت شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية" توسيع وجودها العالمي في مجال التكرير والتسويق والكيميائيات من خلال استثمارات في قطاعات التكرير، ومبيعات الجملة، وتسويق وقود الطائرات في بولندا.

وقالت أرامكو السعودية في بيان لها اليوم الأربعاء "إنها وافقت على الاستحواذ على حصص ملكية بنسبة 30% في مصفاة بسعة 210 آلاف برميل في اليوم في جدانسك، و100% في تجارة الجملة المرتبطة بها، و50% في مشروع مشترك لتسويق وقود الطائرات مع شركة "بي بي".

رئيس التحرير

وائل لطفي

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