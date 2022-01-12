صعود معظم البورصات الخليجية مقتفية أثر النفط والأسهم العالمية

صعدت معظم أسواق الأسهم في الخليج، الأربعاء، حاذية حذو أسعار النفط والأسهم العالمية بعدما عبًر جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) عن موقف أقل تشددًا من المتوقع بشأن رفع أسعار الفائدة في شهادته في الكونجرس.

وقال باول، خلال جلسة بالكونجرس للمصادقة على بقائه في المنصب لفترة ثانية إن الاقتصاد الأمريكي يمكنه تحمل زيادة في الإصابات بكوفيد -19 ومستعد لتشديد السياسة النقدية.

وقفز المؤشر السعودي 1% مسجلاً أعلى مستوى منذ منتصف 2006 بدعم من ارتفاع سهم مصرف الراجحي 0.5% وسهم شركة التعدين العربية السعودية (معادن) 2.7%.

وقال ياسر الرميان محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي، صندوق الثروة السيادية للمملكة، إن معادن تهدف إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

وأنهى سهم أرامكو الجلسة مرتفعا واحدا بالمئة بعدما قالت شركة يي.كيه.إن، أكبر شركة تكرير بولندية، إنها ستبيع بعض أصول وحدتها لوتوس إلى شركات منها أرامكو.

في سياق منفصل، قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح اليوم الأربعاء إن المملكة ستمد 14 ألف كيلومتر من خطوط السكك الحديدية في أنحاء البلاد، مضيفا أنها تعد أيضا قانونا جديدا للاستثمار.

في أبوظبي، زاد مؤشر البورصة 0.5 بالمئة منهيا سبع جلسات من الخسائر مع صعود سهم مجموعة اتصالات 0.5%.

وأغلق مؤشر بورصة دبي مستقرا بعد أن تعافى من خسائر سجلها في وقت سابق من الجلسة.

وبلغت أسعار النفط، وهي عامل محرك قوي لأسواق الخليج المالية، أعلى مستوى في شهرين بفعل قلة الإمدادات وانحسار المخاوف من تضرر محتمل للطلب بفعل انتشار المتحور أوميكرون.

وزاد مؤشر بورصة قطر 0.9 بالمئة بدعم من ارتفاع سهم بنك قطر الوطني 2.5% بعد إعلانه تحقيق زيادة عشرة بالمئة في صافي الأرباح السنوية بدعم من نمو القروض.

وخارج منطقة الخليج، أنهى مؤشر الأسهم القيادية في البورصة المصرية المعاملات مرتفعا 0.5% بفعل صعود سهم البنك التجاري الدولي 1.5%.

السعودية.. ارتفع المؤشر واحدا بالمئة إلى 11957 نقطة

أبوظبي.. زاد المؤشر 0.5 بالمئة إلى 8371 نقطة

دبي.. استقر المؤشر عند 3208 نقاط

قطر.. صعد المؤشر 0.9 بالمئة إلى 12163 نقطة

مصر.. ارتفع المؤشر 0.5 بالمئة إلى 12060 نقطة

البحرين.. نزل المؤشر 0.1 بالمئة إلى 1793 نقطة

عُمان.. زاد المؤشر 0.8 بالمئة إلى 4258 نقطة

الكويت.. صعد المؤشر 0.85 بالمئة إلى 7938 نقطة