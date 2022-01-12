«الزراعة» تكشف عن أهم النصائح لبدء مشروع تربية الأرانب

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في معهد بحوث الإنتاج الحيواني أهم النصائح لبدء مشروع تربية الأرانب.

وقال تقرير لوزارة الزراعة إن أهم القواعد التي ينبغي الالتزام بها عند بدء مشروع تربية الأرانب، لتحقيق الغاية المقصودة والأسمى، ألا وهي الممارسة العملية ومشاهدة ومعايشة التجربة الأولى عن قُرب، لاستجلاء كافة الحقائق بشكل مُباشر، لافتًا إلى أنه ينبغي على الراغبين في بدء مشروع تربية الأرانب أن يكونوا مُلمين بالقواعد العلمية الأساسية، قبل الشروع في تأسيس هذه التجربة، لافتًا إلى توفير معهد الإنتاج الحيواني للعديد من الدورات التدريبية المجانية، لتقديم الإرشادات الخاصة بهذا المجال.

وأضاف التقرير أن هذه الدورات يتم الإعلان عنها بشكل دوري، عبر عدد من المنصات الإلكترونية، وعلى رأسها موقع معهد الإنتاج الحيواني.

وأكد التقرير ضرورة البدء بتجارب صغيرة، لا تتعدى الخمس أو السبع قطع على أقصى حد، علاوة على اختيار سلالة واحدة فقط للتدريب عليها، للتعرف على أجواء مشروع تربية الأرانب، والملاحظة الدقيقة لكافة العقبات التي قد تصادفه فيما بعد، بشكل يمكنه من تلافيها عند اتخاذ قرار التوسع في المشروع.

وطالب التقرير عدم الخلط بين أقرباء السلالة الواحدة، نظرًا لما يترتب على هذا الخطأ، الشائع من تدهور في الحصيلة النهائية للمشروع، حيث أنه لا يجوز أن يتزوج الأب الذكر أيًا من إناثه الأبناء أو الأخوات أو الأحفاد.

أكد التقرير أنه ينبغي على المُربي أن يقوم بإجراء عملية تبادل لأفراد السلالة، لاتمام عملية التزاوج بشكل صحيح، ولعدم خلط الأنساب والحفاظ على درجة نقاء السلالة التي يقوم بتربيتها والاستثمار فيها، وهو خطأ شائع يقع فيه بعض المُربين، غير مُدركين لتبعاته السيئة على نجاح مشروع تربية الأرانب الذي يتصدون له، مطالبا بعدم الشروع في بدء التزاوج إلا بعد مرور وصول عُمر الذكر لسن 6 أشهر، على أن يكون أكبر من الأنثى بشهر واحد على الأقل، لضمان حدوث عملية التلقيح بشكل أفضل