الأربعاء 12 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس موظفين ضبطا متلبسين بالرشوة في الجيزة 4 أيام

حبس موظفين
حبس موظفين

أمرت النيابة العامة في الجيزة، بحبس موظفين بتهمة الفساد المالي 4 أيام على ذمة التحقيق، عقب ضبطهما متلبسين بالرشوة، كما طلبت سرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

بدأت الواقعة بورود بلاغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (أحد المواطنين) ضد مسئول بإحدى الوحدات المحلية بالجيزة لطلبه مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات التصالح لـ(10) وحدات سكنية بالعقار الخاص به.

وتم تشكيل فريق بحث أسفرت جهوده عن صحة الواقعة واستغلال (عضو لجنة المصالحات بأحد الأحياء بالجيزة– له معلومات جنائية) موقعه الوظيفي وطلبه مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات التصالح للوحدة السكنية الواحدة من أصل (10) وحدات بالعقار المملوك للمبلغ. 

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الإدارة العامة للمساعدات الفنية تم إعداد عدة أكمنة أسفرت إحداها عن ضبطه حال تلقيه مبلغ الرشوة بجهة عمله، وبرفقته آخر (موظف عام رئيس اللجنة الخاصة بالبت فى المصالحات بذات الجهة) وبحيازتهما مبلغ مالى كمقدم من مبلغ الرشوة المتفق عليه، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه. 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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وائل لطفي

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