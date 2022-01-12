حملات على المنشآت السياحية للتأكد من سلامة الغذاء

قال على حسن مدير الإدارة العامة للرقابة والتفتيش على المحال السياحية إن لجان تفتيش وزارة السياحة خلال عملية المرور على المنشآت السياحية بمحافظات (القاهرة والجيزة والإسكندرية)؛ للتأكد من تنفيذ الإجراءات الاحترازية واشتراطات سلامة الغذاء وجودة الخدمات السياحية المقدمة بها.

وقامت بتوجيه إخطار بالملاحظات لعدد 49 منشأة سياحية وتوجيه إنذار بالملاحظات لعدد 43 منشأة سياحية أخرى وتم منح هذه المنشآت المهل المناسبة لتلافى هذه الملاحظات وسيتم متابعتهم والمرور عليهم لاحقًا للتأكد من تلافيهم لهذه الملاحظات.

وأضاف مدير عام الإدارة العامة للرقابة والتفتيش على المحال السياحية فى تصريحات صحفية أنه تم رصد 9 منشآت سياحية مغلقة ولا تزاول النشاط ولا تستقبل الرواد وجاري بحث موقفها واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها، إضافة إلى رصد منشأة سياحية ملتزمة بقرار الغلق الإداري الصادر بشأنها، ورصد منشأة سياحية واحدة تقوم بأعمال تجديدات.

وفيما يتعلق بالمشروعات السياحية الجديدة التي ترغب في العمل تحت إشراف الوزارة، أوضح مدير عام الإدارة العامة للرقابة والتفتيش على المحال السياحية أن اللجان قامت بمعاينة 23 مطعماً وكافيتريا سياحية جديدة بالإسكندرية وتم الموافقة على تشغيل 22 منها ورفض واحد لعدم جاهزيته للتشغيل من الناحية السياحية.

وأكدت وزارة السياحة والآثار أنها لا تتهاون حال تبين مخالفة أي منشأة فندقية أو سياحية لأي من الإجراءات الاحترازية والوقائية وضوابط السلامة الصحية واشتراطات سلامة الأغذية والمشروبات وجودة الخدمات السياحية المقدمة لروادها.

يأتى ذلك في إطار الدور الرقابي للوزارة وحرصها الدائم على دعم صناعة السياحة وعدم الإضرار بسمعة مصر السياحية، خاصة مع قيام الدولة بتوفير الدعم غير المسبوق للقطاع السياحي خلال أزمة فيروس كورونا.

وقامت الوزارة باستحداث شهادة السلامة الصحية مع بداية ظهور فيروس كورونا، والتي يجب توافرها بجميع المنشآت الفندقية والسياحية كشرط أساسى للسماح لها بإعادة التشغيل واستقبال الزائرين والسائحين وممارسة الأنشطة السياحية.