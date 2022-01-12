ضخ يومي للسلع بمخازن التموين لصرفها على بطاقة الدعم
أكد أحمد كمال، معاون وزير التموين، المتحدث الرسمي للوزارة أن نسب صرف السلع التموينية وصلت إلى 55%.
وقال كمال إن الوزارة تضخ يوميًا كميات كبيرة من السلع لمنافذ صرفها على بطاقة الدعم وسط رقابة تموينية كبيرة؛ لضمان وصول الدعم إلى مستحيه.
أضاف متحدث الوزارة أن الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية تلقي تقريرًا من شركتي الجملة (العامة والمصرية) يفيد بضخ 4000 طن سكر يوميًا لمنافذ الصرف و3000 طن زيت يوميًا مناصفًا ما بين العبوة زنه 800م والعبوة زنة 1 لتر،و1000 طن ارز و1000 طن مكرونة، إضافة إلى السلع الأخرى التي تدخل منظومة الدعم والتي تصل إلى 28 سلعة.
وتابع أن «المصيلحي» وجه بتشديد الرقابة على منافذ الصرف التي تقارب إلى 40 ألف منفذ بين المجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين ومنافذ جمعيتي والمنتشرة بمحافظات الجمهورية.
وأكد معاون وزير التموين أن ملف الأمن الغذائي من الملفات التي توليها القيادة السياسية أهمية خاصة، وأن هناك جهود كبيرة تبذل باستمرار للحفاظ على مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية، مشيرًا إلى أن مخزون السلع الإستراتيجية تعدى في أغلبها الخمسة أشهر.