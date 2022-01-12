ضخ يومي للسلع بمخازن التموين لصرفها على بطاقة الدعم

أكد أحمد كمال، معاون وزير التموين، المتحدث الرسمي للوزارة أن ‏نسب صرف السلع التموينية وصلت إلى 55%.

وقال كمال إن الوزارة ‏تضخ يوميًا كميات كبيرة من السلع لمنافذ صرفها على بطاقة الدعم وسط ‏رقابة تموينية كبيرة؛ لضمان وصول الدعم إلى مستحيه.

أضاف متحدث الوزارة أن الدكتور على ‏المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية تلقي تقريرًا من شركتي ‏الجملة (العامة والمصرية) يفيد بضخ 4000 طن سكر يوميًا لمنافذ الصرف ‏و3000 طن زيت يوميًا مناصفًا ما بين العبوة زنه 800م والعبوة زنة 1 ‏لتر،و1000 طن ارز و1000 طن مكرونة، إضافة إلى السلع الأخرى التي ‏تدخل منظومة الدعم والتي تصل إلى 28 سلعة.

وتابع أن «المصيلحي» وجه بتشديد ‏الرقابة على منافذ الصرف التي تقارب إلى 40 ألف منفذ بين المجمعات ‏الاستهلاكية وبقالي التموين ومنافذ جمعيتي والمنتشرة بمحافظات ‏الجمهورية.‏

وأكد معاون وزير التموين أن ملف الأمن الغذائي من الملفات التي ‏توليها القيادة السياسية أهمية خاصة، وأن هناك جهود كبيرة تبذل ‏باستمرار للحفاظ على مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية، مشيرًا إلى أن مخزون السلع الإستراتيجية تعدى في أغلبها الخمسة أشهر.