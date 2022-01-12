«التموين»: نسب توريد قصب السكر وصلت إلى 500 ألف طن

تلقى د.علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية من ‏اللواء عصام البديوي، رئيس مجلس إدارة شركة السكر للصناعات التكاملية ‏تقرير يفيد وصول نسب توريد السكر لمُصانع الشركة الخمس إلى 500 ألف طن.

أشار التقرير الوارد إلى وزير التموين ‏أن إنتاج السكر النهائي من هذه الكمية الموردة وصل إلى 40 ‏ألف طن سكر خام.

صرح معاون الوزير أحمد كمال أن التقرير الوارد من شركة السكر شمل أيضًا تلقي مصنع أبو قرقاص ‏‏370 ألف طن ومصنع قوص 11 ألف طن ومصنع أرمنت 9 آلاف طن ومصنع ‏إدفو 10 آلاف طن ومصنع كوم أمبو 15 ألف طن، لافتًا إلى أن وزير وجه شركة السكر والصناعات التكاملية بسرعة سداد ‏مستحقات الموردين.

من جانبه، صرح اللواء عصام البديوي، رئيس مجلس إدارة شركة السكر ‏للصناعات التكاملية أنه من المتوقع استقبال ما يصل إلى 10 ملايين طن قصب ‏سكر هذا العام.

أكد صلاح فتحي العضو المنتدب للشركة أنه قبل بدء ‏الموسم قد تم عمل الصيانة اللازمة للمصانع، لافتًا إلى أن توجيهات وزير التموين بتسهيل إستلام القصب ‏المورَد تنفذ حسب توجيهاته.‏