«التموين»: نسب توريد قصب السكر وصلت إلى 500 ألف طن
تلقى د.علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية من اللواء عصام البديوي، رئيس مجلس إدارة شركة السكر للصناعات التكاملية تقرير يفيد وصول نسب توريد السكر لمُصانع الشركة الخمس إلى 500 ألف طن.
أشار التقرير الوارد إلى وزير التموين أن إنتاج السكر النهائي من هذه الكمية الموردة وصل إلى 40 ألف طن سكر خام.
صرح معاون الوزير أحمد كمال أن التقرير الوارد من شركة السكر شمل أيضًا تلقي مصنع أبو قرقاص 370 ألف طن ومصنع قوص 11 ألف طن ومصنع أرمنت 9 آلاف طن ومصنع إدفو 10 آلاف طن ومصنع كوم أمبو 15 ألف طن، لافتًا إلى أن وزير وجه شركة السكر والصناعات التكاملية بسرعة سداد مستحقات الموردين.
من جانبه، صرح اللواء عصام البديوي، رئيس مجلس إدارة شركة السكر للصناعات التكاملية أنه من المتوقع استقبال ما يصل إلى 10 ملايين طن قصب سكر هذا العام.
أكد صلاح فتحي العضو المنتدب للشركة أنه قبل بدء الموسم قد تم عمل الصيانة اللازمة للمصانع، لافتًا إلى أن توجيهات وزير التموين بتسهيل إستلام القصب المورَد تنفذ حسب توجيهاته.